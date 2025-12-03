ジャスティン・ビーバー、妻ヘイリーと来日 東京観光の目撃情報がSNSに続々
米歌手のジャスティン・ビーバーが妻のヘイリー・ビーバーとともに来日し、東京観光を楽しんでいる目撃情報がSNSに続々と投稿されている。
【写真】ジャスティン・ビーバー、妻ヘイリーと来日 ポップアップも完成間近
ジャスティンは先日、自身が手掛けるファッションブランド『SKYLRK』のポップアップを東京で開催することを発表。あす4日から7日まで原宿の「クレインズ6142」で行われ、建物の外装も工事も進んでおり、それに合わせてジャスティン自らも来日した。
きのう2日にはすでに来日していたようで、ヘイリーと築地や銀座を観光している姿を撮影した動画や画像、さらに幸運にもジャスティンと2ショット撮影に成功した人がSNSに投稿されている。
公式には発表されていないが、『SKYLRK』のポップアップに姿を表す可能性もある。
