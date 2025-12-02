ローソン×「学園アイドルマスター」コラボキャンペーンが12月9日より開始オリジナルグッズやオリジナルクリアファイルキャンペーンなどを実施
【ローソン×「学園アイドルマスター」コラボキャンペーン】 12月9日よりスタート
Copyright (C) Lawson, Inc. All Rights Reserved.
ローソンは、「学園アイドルマスター」とのコラボキャンペーンを12月9日よりスタートする。
本キャンペーンでは対象商品購入で「学園アイドルマスター」描きおろしイラスト使用のオリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンのほか、オリジナルグッズの販売を予定している。
オリジナルクリアファイルは対象のお菓子を3点購入すると1枚もらえるもので、全7種各店計28枚となっている。また、コラボお菓子として「学園アイドルマスターマンチョコ」が登場。パッケージは2種、オリジナルシールは16種＋シークレット4種となっている。
コラボデザインのアクリルスタンドや缶バッジが販売される。
また、@Loppi・HMVにて「なりきり！ からあげクン」ぬいぐるみ、アクリルキーホルダー＆ステッカーなどの販売も予定している。
さらに第2弾も2026年1月6日より順次スタートを予定し、12月24日に情報解禁予定。
【予告】12/9(火)より『学園アイドルマスター』キャンペーンスタート♪- ローソン (@akiko_lawson) December 2, 2025
対象商品購入で描きおろしイラスト使用のオリジナルクリアファイルがもらえるほか、オリジナルグッズも販売(^^)https://t.co/cxuhIgykZM pic.twitter.com/9b4gMsJB2e
Copyright (C) Lawson, Inc. All Rights Reserved.
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.