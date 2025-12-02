ローソンは、「学園アイドルマスター」とのコラボキャンペーンを12月9日よりスタートする。

本キャンペーンでは対象商品購入で「学園アイドルマスター」描きおろしイラスト使用のオリジナルクリアファイルがもらえるキャンペーンのほか、オリジナルグッズの販売を予定している。

オリジナルクリアファイルは対象のお菓子を3点購入すると1枚もらえるもので、全7種各店計28枚となっている。また、コラボお菓子として「学園アイドルマスターマンチョコ」が登場。パッケージは2種、オリジナルシールは16種＋シークレット4種となっている。

コラボデザインのアクリルスタンドや缶バッジが販売される。

また、@Loppi・HMVにて「なりきり！ からあげクン」ぬいぐるみ、アクリルキーホルダー＆ステッカーなどの販売も予定している。

さらに第2弾も2026年1月6日より順次スタートを予定し、12月24日に情報解禁予定。

