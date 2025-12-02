元Repezen FoxxのDJふぉいがオーナーを務めるプロeスポーツチーム「NOEZ FOXX（ノーイージー・フォックス）」が、2 日までに公式Xを通じ、15日に都内で開催されるMURASH Gamingとの合同ファンミーティングに出演予定だった所属ストリーマー（配信者）たぬかな（33）の出演取りやめを発表した。



【写真】たぬかなのウエディングドレス姿 旦那はやっぱり高身長

同チームの運営会社は「この度、12月15日（月）開催予定のNOEZ FOXX×MURASH Gaming 合同ファンミーティング『#異端児の会合』につきまして、出演を予定しておりました『たぬかな』が本イベントへの出演を見送る運びになりました」と報告した。



理由について「たぬかなの結婚に関する報道後、本人の安全に影響を及ぼす可能性のある連絡・DMが一部確認されており、本人およびご来場者の安全確保を最優先に判断した結果、出演辞退という結論になりました」と経緯を説明。希望者には返金対応をするとした。



22年に男性の身長について「170ないと、正直、人権ないんで。170センチない方は『俺って人権ないんだ』って思いながら、生きていって下さい」などと発言して炎上したたぬかなは、11月25日の生配信で身長180センチの男性と結婚していたことを公表。「結婚は4年目になりますかね。炎上前になります」「28（歳）の時にプロポーズされて、29で入籍したと思う」と告白した。



既婚者であることを隠していたことについて「女を売るつもりもあったんですけど、独身で可愛そう（と思わせる）売り、結婚をできていない売りをしないと、多分売れないなとその時は思っていた」と明かした。同月28日にはＸで、過去の配信の課金者に向け「たぬかなに騙された、返金して欲しい！って言う人は支払いの履歴持ってきてくれたら返金するから連絡してや、DM解放中」などとポストしていた。



（よろず～ニュース編集部）