【義父「令和の出産祝い、薄情だ」】義妹の出産祝い「憧れのブランドがある」＜第2話＞#4コマ母道場
お祝いをあげるとき、どんなプレゼントを贈るのか考え方は人それぞれ。それでも共通して言えることは、「思い浮かべるのは相手の喜ぶ顔」のはずなのですが……。今回はプレゼントを贈った「先」のことを考えすぎた家族のお話です。
第2話 祝！三男家待望の第一子妊娠【次男嫁の気持ち】
【編集部コメント】
三男トモヤさんのお嫁さんであるユナさんがご懐妊との朗報に、義実家をはじめ長男家、次男家も大喜び。ユナさんのリクエストをもとに、皆で仲良く贈り物をすることにしたのでした。皆でそれぞれお金を出し合って買えば、1人では手が届かない高額な贈り物ができそうです。今からユナさんとトモヤさんが喜ぶ顔が浮かびます。アイさんもハルミさんもお義母さんも、子育てにおいては大ベテラン！ ユナさんには大船に乗った気持ちで過ごしてもらいたいですね。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
