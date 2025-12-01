この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ほっかほっか亭総本部（大阪市北区）は12月1日、「＼贅沢／シュウマイ弁当」を全国（一部店舗を除く）で発売する。

「＼贅沢／シュウマイ弁当」には、同社グループ会社で中華惣菜の製造・販売を行うホソヤコーポレーション（千葉県佐倉市）のシュウマイを使用。店舗で丁寧にせいろ蒸しすることで、ふっくらと温かい状態に仕上げるという。今回の発売に合わせ、ほっかほっか亭オリジナルの「シュウマイのたれ」も新たに開発した。

同社で行われた「ほっかほっか亭『贅沢シュウマイ弁当』メディア向け試食会」には、一般社団法人日本シュウマイ協会の代表理事・シュウマイ潤さんも登壇。「進化系から本格派までシュウマイ専門店が増加したり、大手食品メーカーの冷凍・チルドシュウマイのリニューアルが相次いだりと、現在、シュウマイ人気にじわじわと火が付いており、“第2次シュウマイブーム”が到来しているとも言えます。また、『せいろ蒸し』もSNSを中心に人気が再燃しています。こうした流れの中で、持ち帰り弁当のパイオニアであるほっかほっか亭さまと、チルドシュウマイの中核を担うホソヤコーポレーションさまが手を組んだこの弁当が全国発売されることで、シュウマイがおかずの定番としてさらに定着し、存在感が高まることを期待しています」と話した。

「＼贅沢／シュウマイ弁当」の価格は810円。

天王寺公園で「クリスマスマーケット in 大阪 てんしば」　もえのあずきさんが試食リポート

 天王寺公園てんしばで「クリスマスマーケット in 大阪」　ツリーやSNS映えスイーツも

 イオンモール堺鉄砲町に屋内型子どもの遊び場「ちきゅうのにわ」　大阪初出

