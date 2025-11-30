【ワシントン＝阿部真司】米紙ニューヨーク・タイムズは２９日、ロシアによるウクライナ侵略の終結に向け、米国主導で作成された最新の和平案を協議するため、米国とウクライナの代表団が３０日に米南部フロリダ州で会合を開くと報じた。

トランプ米政権は今週、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使をロシアに派遣する方針だ。米国が仲介する和平交渉に進展があるかどうか注目される。

会合には米側からウィトコフ氏のほか、ルビオ国務長官とトランプ大統領の娘婿であるジャレッド・クシュナー元大統領上級顧問が出席する。ウクライナ側はルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記が参加する見通しだ。米側はウィトコフ氏の訪露に先立ち、和平案の内容をウクライナ側とすり合わせ、露側との協議に備える模様だ。

米国は当初、ウクライナに領土割譲や兵力の大幅削減を求める２８項目の和平案を示したが、露側寄りの内容からウクライナや欧州諸国の反発を招き、一部が修正された。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２９日のＳＮＳへの投稿で、米国の取り組みを「建設的」と評価し、「数日内に戦争を尊厳ある形で終わらせる方法を具体化できるだろう」と強調した。