【HG 1/144 白いガンダム】 12月6日 発売予定 価格：2,420円 【HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)】 12月6日 発売予定 価格：2,420円 【HG 1/144 ガンダムザガン】 12月6日 発売予定 価格：3,080円

「HG 1/144 白いガンダム」パッケージ画像

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」「HG 1/144 ガンダムザガン」のパッケージ画像を公開した。

本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より「白いガンダム」と「シャア専用ザク」、スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」より「ガンダムザガン」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。

今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にてパッケージ画像を初公開しており、「HG 1/144 白いガンダム」は劇中でも印象的だった蹴りを放つシーン、「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」はサイド7に潜入するシーンを彷彿とさせるほか、「HG 1/144 ガンダムザガン」は右手に気を貯めているようなシーンでそれぞれデザインされている。

「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」パッケージ画像

「HG 1/144 ガンダムザガン」パッケージ画像

(C)創通・サンライズ