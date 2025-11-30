ガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」と「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」のパッケージ画像初公開！「HG 1/144 ガンダムザガン」も公開。12月6日発売予定
「HG 1/144 白いガンダム」パッケージ画像
BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「HG 1/144 白いガンダム」「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」「HG 1/144 ガンダムザガン」のパッケージ画像を公開した。
本製品は、アニメ「機動戦士Gundam GQuuuuuuX（ジークアクス）」より「白いガンダム」と「シャア専用ザク」、スマホゲーム「機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ ウルズハント」より「ガンダムザガン」を、それぞれ同社のプラモデルシリーズ「HG（ハイグレード）」で商品化したもの。
今回同社公式Xアカウント「BANDAI SPIRITS ホビー事業部」にてパッケージ画像を初公開しており、「HG 1/144 白いガンダム」は劇中でも印象的だった蹴りを放つシーン、「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」はサイド7に潜入するシーンを彷彿とさせるほか、「HG 1/144 ガンダムザガン」は右手に気を貯めているようなシーンでそれぞれデザインされている。
「HG 1/144 シャア専用ザク(GQ)」パッケージ画像
「HG 1/144 ガンダムザガン」パッケージ画像
