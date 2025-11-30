艶やかな空間で上質な中華料理を、カジュアルに深夜まで。12月1日にグランドオープンする、食通注目の良店

食通が注目する「今月の新店」。最近行った新店の中でも、特におすすめのお店を教えていただきます。フードライターの小寺慶子さんがおすすめするのは、2025年12月にオープンする、上質な中華料理をカジュアルに楽しめる良店。

食通が見いだした、今月の新店

新しいお店がどんどん出店し、ますますの盛り上がりを見せる飲食業界。「気になる店が多すぎてどこの店に行ったらいいかわからない！」という人も多いのではないでしょうか。そこで、グルメ情報に精通している方々に、最近訪れた新店に関するアンケートを実施。特に注目している「今月の新店」について教えていただきました。

今回は、フードライターの小寺慶子さんが推薦する「中環（セントラル）」を紹介します。

今月のベストワン

Q. 直近で行った新店の中で、特におすすめしたいお店を教えてください

A. 「香港飲茶専門店 セントラル（中環）」です

艶やかな内観 写真：お店から

小寺さん

西麻布界隈で夜遅くまで営業している店は数ありますが、コアなワイン愛好家をも圧倒するラインアップを取りそろえ、アラカルトで手づくりの点心を含む中華を食べられる店はかなり貴重。スピークイージー感のある美しい空間も素敵で、1軒目はもちろん2軒目以降にも訪れることができるのが魅力。地下1階のワインサロンは会員制ですが「中環」は誰でもウォークインが可能です。西麻布の夜を艶っぽく彩る店は、食べ慣れた大人の切り札としても知っておくと良いです。

Q. 「中環」でおすすめしたいメニューを教えてください

A. 「台湾ラーメン」「餃子」などです

「おまかせコース（ハーフ）」5,000円、「おまかせコース」9,000円の他にアラカルトも用意 写真：お店から

小寺さん

お酒を飲んだあとの〆にぴったりなのが台湾ラーメン。ボリュームもほどよく鴨だしのスープとストレート麺の絡みも抜群。豆板醤と唐辛子で辛さと旨みのバランスを調整しており、後をひくおいしさです。小ぶりな海老餃子は皮から手づくり。ほかにも酢豚ならぬ酢鶏など、ワインとともに楽しみたい一品料理がそろいます。

※価格は税込、サービス料別

＜店舗情報＞◆中環住所 : 東京都港区西麻布2-15-3 especeビル 1FTEL : 050-5596-7166

文：小寺慶子、食べログマガジン編集部

