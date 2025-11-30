ご飯を食べ終わり、次は遊びたい…と、飼い主さんを遊びに誘うゴールデンレトリバーさん。ぬいぐるみをくわえながら、上目遣いでなんとも控えめにアピールするという愛くるしいお姿は記事執筆時点で21.9万回を超えて表示されており、1.3万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ご飯を食べ終わった大型犬の日課→『控えめに遊びに誘う様子』が可愛すぎる】

ご飯を食べ終わった大型犬が…

Xアカウント『@YuzuGoldendog』に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「ゆず」ちゃんのお姿。

この日も、お利口さんにご飯を食べ終わったというゆずちゃん。ご飯の後は、とっても遠慮気味に控えめに…遊びに誘いにやってくるのが日課になっているといいます。

『控えめに遊びに誘う光景』が反響

ふわふわのゆずちゃんにそっくりなぬいぐるみをくわえながら、ゆっくりと飼い主さんに近づいてきたというゆずちゃん。

動きはゆっくりなものの、しっぽはブンブンと揺れており、飼い主さんを見上げる瞳には期待が満ち溢れていたのだといいます。

とはいえ、食後の激しい運動はよろしくない…という飼い主さんの方針や想いのところもどこか理解しているのか、動向を探るかのような表情はとてもいじらしく愛くるしいもの。

絶対に無視できるわけがない、ゆずちゃんの可愛すぎるアピールは多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「遠慮がちなのがいい」「めちゃくちゃ可愛い」「その存在感には遠慮がないね～」「控えめなのがとても可愛い」など多くのコメントが寄せられています。

ボール遊びが大好きな女の子♡

ボールと飼い主さんとの旅、そして美味しいものが大好きなゆずちゃん。

飼い主さんが起きてくるだけで大喜びをしてくれたり、ベッドを占拠したり…愛されワンコらしい行動や表情は、日々多くの人々にゴールデンレトリバーの魅力を届け続けています。

