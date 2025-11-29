最初にまとめ

・開催期間は12/5～25で、過去最長21日間

・エリア拡大&大型遊具の登場でHAPPY！

・限定グルメやサンタ撮影などイベント満載

名古屋の冬の風物詩として定着した「名古屋クリスマスマーケット」が、今年も栄・久屋大通公園にやってきます。

2025年の開催は12月5日(金)から12月25日(木)までの21日間、過去最長にスケールアップ。

会場も「エディオン久屋広場」と「エンゼル広場」の2エリアに拡大し、より多くの人が楽しめる空間に進化しています。

イルミネーションが煌めく夜空の下、温かな光と香ばしい香りに包まれる時間。今年の冬は、栄でヨーロッパ気分を味わってみませんか？

-ここに注目①-

エリア拡大でさらに楽しく！

2025年の最大のポイントは「エンゼル広場」へのエリア拡張。

昨年までの「エディオン久屋広場」に加えて会場が広がり、飲食スペースや休憩席がさらに充実しました。

仕事帰りにホットワインを片手に過ごす大人の時間も、仲間と一緒に温かいスープを囲むひとときも、よりゆったりと楽しめるようになっています。

さらに、子どもが思い切り遊べる大型遊具が新登場！家族連れにも嬉しい工夫がいっぱいですね。

デートや女子会はもちろん親子でのおでかけにもぴったりです。

今年は座って過ごせる場所が多くなったから、ゆっくりできるとの声も増えそうですね。

-ここに注目②-

心も体も温まるクリスマスグルメ

マーケットの醍醐味といえば、やっぱりグルメ。今年も本場ドイツの雰囲気そのままに、冬の味覚が勢ぞろいします。

王道中の王道「シュトーレン」やスパイスの香る「グリューワイン(ホットワイン)」など、寒い夜にぴったりなメニューがラインナップ。

焼きソーセージや具だくさんのシチューなど、ヨーロッパ家庭料理も豊富に揃っています

そして今冬の初登場グルメが、ドイツのクリスマスマーケットで定番の焼きアーモンド「マンデル」。

香ばしいアーモンドに砂糖を絡めて仕上げたお菓子で、初登場という意味でも、文字通りのできたてを味わえます。

カリッと香ばしく、甘い香りが広がるその瞬間は、まるで現地の広場にいるような気分に。

寒空の下、手のひらの「マンデル」を頬張る…それだけで、寒い冬がちょっと好きになるかも⁉

-ここに注目③-

巨大ツリーと光のフォトスポット

毎年人気のフォトスポットには、今年も巨大な生モミの木のクリスマスツリーが登場します。

高さ約10mのツリーが煌めくイルミネーションに包まれて、会場全体が幻想的な雰囲気に。

カップルでロマンチックな写真を撮るのも良し、友人とSNS映えする1枚を狙うのもお勧めです。

栄の中心で輝くツリーの前で、今冬一番の思い出作りを。

-ここに注目④-

サンタクロースがやってくる！

子どもはもちろん大人にとってもお楽しみは、何と言ってもサンタクロースとの写真撮影会です。

「エンゼル広場」には期間中の土日と、イブとクリスマスの計8日間にサンタが来場します。

【サンタクロース来場日】

12/6・7・13・14・20・21・24・25

【撮影時間】

①11:15～②13:00～③14:15～④15:30～⑤16:45～

各回先着50組

※12/24・25は①14:15～②15:30～③16:45～

大人も童心に返って笑顔になれる時間。クリスマスの街にサンタが現れる、その瞬間を見逃さないで。

最後のまとめ

今年の冬は、栄でヨーロッパの温もりを。

「名古屋クリスマスマーケット2025」は冬の名古屋を象徴すると言っても過言ではない、もはや季節の風物詩的なイベントです。

特に今年はエリア拡大、グルメの充実、フォトスポットやサンタ登場など、ますます華やかに進化しています。

平日は仕事帰りにふらっと、週末は家族や恋人とゆっくり。

冷たい風の中、ホットワインを片手に見上げるツリーの光は、きっと一年の終わりを温かく照らしてくれるはず。

名古屋の中心・栄で最高のクリスマスを過ごしてみて。

イベント名：名古屋クリスマスマーケット2025

開催場所：久屋大通公園エディオン久屋広場/エンゼル広場

電話番号：052-954-1107(東海テレビ放送 事業部)

開催期間：12/5(金)～12/25(木)

開催時間：平日16:00～21:00、土日 11:00～21:00、12/24・2514:00～21:0

料金：入場無料※飲食・物販・アトラクションは有料