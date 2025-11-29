11月28日、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK）のヒロイン役を務めた女優の今田美桜（28）が、2025年の年間CM露出タレントランキング（秒数）で初の1位を獲得したことがわかった（ビデオリサーチ調べ）。

【写真】「美しすぎ…」水着グラビアもこなした今田ほか、聖子ちゃんカット姿で出演したCMなど

「Indeed」や「P＆G」などのCMに出演する今田は、昨年の13位から順位を大きく上げ、昨年1位の綾瀬はるか（40）を抑えた。2位は鈴木亮平、3位は賀来賢人だった。

今年9月に行われた「東京2025世界陸上」でアンバサダーを務め、大晦日に放送される『第76回NHK紅白歌合戦』では初の司会として抜擢され、タレントでは綾瀬、有吉弘行と3人で番組を盛り立てる。NHKは会見で「いま日本のお茶の間で最も愛されているお三方」と、起用理由を明かした。

2025年に八面六臂の活躍を見せ、2025年を象徴する"顔"となった今田。なぜ、彼女のCM露出が増えたのか。広告会社関係者がその背景を打ち明ける。

「今田さんは、CMの現場に入るまでに企業の資料を読み込んでいて、企業側が求めているキャラクターやCM内容の意図を理解して作りこんでくる。

現場で監督と話し合い、カメラの前に立つときにはもう"今田美桜"が出来上がっているので、どのCMでも何テイクも撮らず、1発OKのものが多いんです」

また、CM撮影中には「彼女は意外な表情を見せる」と、前出の関係者は語る。

「スチールカメラを向けられたら、1枚1枚違う表情を自然にできるんです。スタッフらが写真の仕上がりをチェックすると、表情のバリエーションが多くて選択に困るくらい。中でも『楽しくて仕方がない』という笑顔のパターンもあって、現場では『わぁ…こっちまで楽しくなる』と、声が上がるくらいだそうです」

5年連続で「年末ジャンボ宝くじ」のCMに出演している今田、企業が彼女をリピートする理由はほかにもあるようだ。

「今田さんは広告主の方にだけではなく、現場の若いスタッフに対しても接し方が丁寧なんです。現場で心を掴まれた広告主やスタッフたちが『また今田さんとお仕事をしたい』と、次のCMのキャスティングのときに今田さんの名前を挙げるんです。そういった背景が彼女をCMランキング1位に押し上げたのかもしれません」（同前）

11月末に開催されたトークステージで今年を漢字1文字で「走」と表した今田。『あんぱん』撮影中に走り、アンバサダーとして『世界陸上』を駆け抜けた1年だった。集大成である『紅白』司会を終えて、来年も今田の快走はまだまだ続きそうだ。