「MステSUPER LIVE」12月26日放送決定 第1弾アーティスト48組一挙発表
【モデルプレス＝2025/11/28】テレビ朝日では12月26日、「ミュージックステーション」が送る年末の大型音楽プログラム「ミュージックステーション SUPER LIVE 2025」（午後4時30分〜よる11時10分）を放送することが決定。あわせて、出演アーティスト第1弾となる48組が発表された。
2025年も豪華アーティストが年末の幕張メッセとテレビ朝日に集結。「再放送なし」「見逃し配信もなし」、この日限りの白熱の生ライブを6時間40分の生放送で届ける。（modelpress編集部）
AI
INI
aiko
アイナ・ジ・エンド
あいみょん
ano
いきものがかり
幾田りら
＝LOVE
WEST.
ACEes
XG
Kis-My-Ft2
CANDY TUNE
King ＆ Prince
ゴールデンボンバー
櫻坂46
THE RAMPAGE
JO1
GENERATIONS
SUPER EIGHT
SUPER BEAVER
Superfly
SixTONES
Stray Kids
Snow Man
timelesz
Tani Yuuki
Da-iCE
超ときめき◆宣伝部（※◆は正式にはハートマーク）
Travis Japan
なにわ男子
Number_i
NiziU
乃木坂46
HANA
Perfume
羊文学
BE:FIRST
FANTASTICS
FRUITS ZIPPER
マカロニえんぴつ
三浦大知
Mrs. GREEN APPLE
M!LK
ゆず
LiSA
緑黄色社会
