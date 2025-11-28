ドジャース・大谷翔平（31）が投打の二刀流としての充実ぶりをアピールした。

大谷本人は「何とも言えない」と…WBCでも打って投げての二刀流は実現するのか

日本時間26日、オンラインで日本のメディアに対応し、3年連続4度目のMVPを受賞した今季を振り返り「トレーニングの反応的にも体的にも今がピークあたりなのかなと思っている」と全盛期に差しかかったと明かした。今後については「このオフシーズンの過ごし方次第でどこまで持っていけるのかなというのが変わるんじゃないかなと思っています」と、さらなるレベルアップに向けて自分自身に期待するかのように話した。

投打のリアル二刀流をこなす身体能力の持ち主だけに、今後も十分にハイパフォーマンスを発揮しそうだが、来季以降は一気に下降線をたどる可能性もある。

大谷は来年の7月5日で32歳。メジャーの長距離ヒッターがピークに達する年齢で、翌年以降は体力的にも技術的にも低迷し始める選手が少なくないとされている。

実際、ホームランキング経験者による成績の推移を見ると、32歳前後がピークの選手は多い。

近年の例でいえば、2012年の三冠王であるミゲル・カブレラ（タイガース）は33歳だった16年に3割、30本、100打点（.316、38本塁打、108打点）をマークしたのを最後に、度重なる故障に苦しんだこともあって3部門とも大きく成績を落とした。

1日4500キロカロリーを摂取、睡眠10時間超だが…

大谷のエンゼルス時代の同僚で、首位打者1回（03年）、本塁打王2回（09、10年）、打点王1回（10年）のアルバート・プホルスは、35歳だった15年に40本塁打して以降は精彩を欠いた。

現役ではマーリンズ時代の17年に打撃2冠（59本塁打、132打点）を獲得したヤンキースのジャンカルロ・スタントンは、32歳だった22年に31発をマークしてからは、故障もあって持ち前のパワーは影を潜めている。

もちろん、例外はある。16年に38本塁打を放って41歳で引退した本塁打王1回（06年）、打点王3回（05、06、16年）のデービッド・オルティス（レッドソックス）、38歳の07年に30発を放った本塁打王4回（94、97〜99年）、打点王1回（97年）のケン・グリフィーJr（マリナーズ）のように、晩年でも長打力を発揮した選手はいるものの、レアケース。大半のスラッガーはコンタクト率が下がって、長打も減るのだという。

大谷は24年に結婚してから、真美子夫人が調理した鶏ムネ肉や豚ヒレ肉、魚介類など高タンパク低脂肪の食事、1日4500キロカロリーを6、7回に分けて摂取。健康志向で、味付けや調味料をほとんど使わない徹底ぶりだ。睡眠時間は最低でも10時間。ストイックな生活を送っていることで知られる。一年でも長く二刀流でプレーするため、コンディションには細心の注意を払っているが……。

ドジャースとの契約が満了する33年は39歳。多くのパワーヒッターのような晩年を迎えることなく、オルティスやグリフィーのように40歳近くまで長打力をキープできるか。

今季もスーパーマンのような活躍を見せた大谷だが、ドジャース首脳陣は「大谷の限界」をシビアに評価しているといい、それがＷＢＣでの起用法にも影響してくるという。いったいどういうことか。大谷の意外な弱点とは。

