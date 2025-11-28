DeNAは28日、シーズンと連動して進行する縦型連続ショートドラマ『神様、おねがい』の最終話の第14話に元監督の三浦大輔氏が特別出演することを発表した。

死神とのベイスターズのリーグ優勝を条件にした勝負に負けた主人公の魂はどうなるのか、三浦大輔氏は最終話の重要なシーンで、本人役として登場する。

三浦前監督は「シーズンが始まる前に、このドラマの企画を聞いた時は、また斬新なことをやるな、というのが第一印象でした。筋書きがない、チームと連動して進んでいくドラマというのは、なんとなく責任を感じるな、と思いながらお話を伺っていました。ドラマの配信は観てましたよ。特に、シーズン後半ごろ、球団広報の牛田がドラマに登場すると聞いたので、特に楽しみにしながら配信を待っていました」

「今年も一緒に戦ってくれたファンの皆様の声援もしっかり届いていました。ベイスターズは来年もっともっとパワーアップすると思います。自分も応援しながらチームを見守っていきたいと思います。こそっとスタンドで観て見たいです」とコメントした。

最終話の第14話は、明日11月29日（土）18:00より球団公式SNS（TikTok/Instagram/YouTube）にて順次配信が開始される。