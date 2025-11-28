2025年12月24日（水）まで事前予約受付中の「2026モス福袋」。今年はアニバーサリーを迎えた「マイメロディ」＆「クロミ」とコラボレーション！「一緒なら、もっとずっとかわいい」をテーマに、 描きおろしのオリジナルグッズ3点と「お食事補助券※5000円相当（500円×10枚綴り）」が入ったお得な福袋となっています。

実店舗では、2025年12月30日（火）から数量限定での販売なので、気になる方は公式サイトを要チェック！



気になる中身をご紹介

「フェイスポーチ付きエコバッグ（マイメロディ）」

「フェイスポーチ付きエコバッグ（クロミ）」

こちらの「フェイスポーチ付きエコバッグ」は、マイメロディとクロミのフェイスポーチが愛くるしいバッグ。フェイスポーチはエコバックを折りたためるという優れモノで、モスバーガーらしい緑カラーのリボンがおそろいなのもかわいいですね♪ どちらかひとつを選ぶことができます。

「メラミンプレート（2枚セット）」

こちらの2枚セットのプレートは、マイメロキャラクターたちがモスバーガーを楽しむ様子が描かれたオリジナルデザインのもの。メラミン製なので割れにくく、長く使えそうなのもうれしい！

「サテンポーチ(表)」

「サテンポーチ（裏）」

ピンク×パープルのギンガムチェックに、マイメロ＆クロミがよくマッチした「サテンポーチ」は、表裏でデザインが異なるのがポイント。コンパクトなサイズ感なので、どんなおでかけの時でも愛用できそうです！

「お食事補助券」

500円分×10枚セットで5000円相当の「お食事補助券」は、2026年3月31日（火）まで利用することができます。有効期限を忘れず、お得なモスタイムを過ごしましょう！

専用袋（巾着ビニール袋）

これまで紹介してきたアイテムは、こちらの巾着ビニールの専用袋に入っています。描きおろしのマイメロたちとモスバーガーのゆるっとしたイラストがかわいすぎます…！

マイメロ＆クロミコラボのオリジナル福袋。ぜひ手に入れて、「一緒なら、もっとずっとかわいい」新年を過ごしましょう♪

■マイメロディ＆クロミ×モスバーガー「2026モス福袋」 販売概要

販売価格：5000円 ※なくなり次第終了

予約受付期間：受付中〜12月24日（水）

受取期間：2025年12月30日（火）〜2026年1月12日（月・祝）

販売期間：2025年12月30日（火）〜なくなり次第終了

※予約は一人5個まで可能。

※店舗によっては、販売期間が異なります。

※予約期間内になくなる可能性もあります。

※予約時にエコバックを2種類から選べますが、店舗の在庫状況により、選べない場合があります

お食事補助券：2025年12月30日（火）〜2026年3月31日（火）の期間に利用可能

※全国のモスバーガー店舗で商品購入時にご利用いただけます。

（ドーム内店舗・テーマパーク店舗・大学構内店舗等の一部特殊店舗を除く)

※モスのネット注文・宅配サービス（Uber Eats等）・フルセルフレジ・お席での注文では利用不可。

※お食事補助券500円分×10枚セットです。

※ご利用金額が500円未満の場合、おつりは出ませんのでご了承ください。



Text：望月七愛



