1985年2月に「殺意のバカンス」でデビューした本田美奈子.（享年38）。今年はデビュー40周年にあたる年である。

「板（舞台）の上で私は生きる」と語っていた本田美奈子．

同期の南野陽子や斉藤由貴、浅香唯などは、40周年を記念したライブなどを開催して、多くのファンを楽しませてくれているが、本田さんは2005年11月6日に急性骨髄性白血病を患い、38歳の若さで急逝。亡くなってから早くも20年の月日が経ったが、今でも根強い人気があり、世代を超えたファンに本田さんは愛され続けている。

ファンにとって11月6日は特別な日であり、ネット上では本田さんを偲ぶ声がたくさん上がっていた。毎年のことだが、今年も命日にお墓参りに行ってきた。

12時頃に埼玉県内にある彼女のお墓に到着すると、そこにはすでに多くのファンが集まっていた。

「お墓に来るのは初めてなんですよ。デビューの頃から大好きで、亡くなった今でも信じられないです。今年はデビュー40周年で、亡くなってから20年ということが重なったことで、勇気を出してお墓に来てみました。そこでようやく自分の気持ちに整理がついて、これからも本田さんのことを応援したい気持ちが強くなりました」（デビュー当時から応援している50代のファン）

私も毎年のように命日に手を合わせているが、今年は墓前では自然と頭の中で「1986年のマリリン」が流れ出して、悲しい気持ちではなく、明るく「会いに来たよ」という感じで、うれしい気持ちの方が強く感じられた。決してワイワイという感じではないが、集まったファン同志も、本田さんの話をしながら交流を深められたのではないかと思う。

記念館には“幻の衣装”が…

お墓参りが終わると、墓地からほど近い場所にあるファンの聖地とも言われている「本田美奈子.記念館」に出向いてみた。

記念館には舞台やコンサートで使用していた衣装、コンサートの写真、プライベートで使用していた物など貴重なものが展示されていて、常に本田さんの映像が映し出されている。

記念館を訪れていた60代男性ファンはこう話した。

「話には聞いていたんですけど記念館に来たのは初めてです。20周年コンサートで着る予定だったコンサートの衣装が展示されていたのには驚きました。本来はこの衣装を着てコンサートに出るはずだったんですよね…。こうして幻となった衣装を見ることができてうれしいです」

この日はファンにとっては大事な日だったこともあり、お墓、記念館、地元の朝霞駅前に建てられている記念碑前では、たくさんの人が駆けつけていた。

今でも多くの人に愛されていている本田さんの歌声が、みんなを幸せにしてくれることは間違いない。いつまでも私たちを見守ってください。来年の命日にも会いに行きます。

（取材・文=ブレーメン大島／プロアイドルヲタク）