¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡ÙËÜÊÔËÁÆ¬¤â¸ø³«¡ª¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡ÙÊüÁ÷ ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¥³¥á¥ó¥È
ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ ÂÔË¾¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¡ªÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¡ÈºÙÅÄ¼é·î´Ö¡É¤ÎºÇ½ªÆü¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄºîÉÊ¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹Å¾¿È¸å½é¤ÎÄ¹ÊÔºîÉÊ¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡£ÊüÁ÷¤ÏËÜÆü11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á11»þ9Ê¬¡ÊËÜÊÔ¥Î¡¼¥«¥Ã¥È¡Ë¡£
¸¶ºî¤ÏÅû°æ¹¯Î´¤¬1965Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿SF¾®Àâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂô»³¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â1983Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡¢¸¶ÅÄÃÎÀ¤¼ç±é¤ÇÂçÎÓÀëÉ§¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿±Ç²è¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£º£¤Ç¤â¡ÈÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¡É¤È¤·¤Æ¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Ï¤½¤ÎÂçÎÓÈÇ¤ÎÌó20Ç¯¸å¡¢2006Ç¯¤òÉñÂæ¤È¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ë§»³ÏÂ»Ò¤ÎÌÅ¡¢º°Ìî¿¿¶×¤ÎÊª¸ì¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤ÏÅö½é¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿¡¼ÊÂ¤ß¤Î¸ø³«µ¬ÌÏ¤Ç¡¢13ËÜ¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤Ë¤è¤ê½é½µ¤ï¤º¤«6´Û¤Î¾®µ¬ÌÏ¸ø³«¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¤Î¸ý¥³¥ß¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤ÇÏ¢ÆüÎ©¤Á¸«¤¬½Ð¤ëÄø¤Î¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¾å±Ç´Û¤ÏÁý¤¨Â³¤±±ä¤Ù100´Û°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¡£40½µ´Ö¤È¤¤¤¦±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï°ÛÎã¤Î¥í¥ó¥°¥é¥ó¾å±Ç¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ºîÉÊ¤ÎÆâÍÆ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºîÉÊ¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¿ôÂ¿¤¯±Ç²è¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¼çÌò¤Îº°Ìî¿¿¶×¤ÎÀ¼¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¸ø³«Åö»þ16ºÐ¤À¤Ã¤¿ÃçÎ¤°Í¼Ó¡£ËÜºî¤Ç¤Î±éµ»¤Ç°ìÌöµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿¡£Å¾¹»À¸¡¦´ÖµÜÀé¾¼¤ÎÀ¼¤âÁ°Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÐÍ¥¡¦ÀÐÅÄÂîÌé¡£¸¶ºî¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¶×¤Î½ÇÊì¡¦Ë§»³ÏÂ»Ò¤ÎÀ¼¤òÇÐÍ¥¡¦¸¶º»ÃÎ³¨¤¬±é¤¸¤ë¡£µÓËÜ¤Ï¡¢ËÜºî¤«¤é3ºîÏ¢Â³¤ÇºÙÅÄ´ÆÆÄ¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à±ü»ûº´ÅÏ»Ò¡Ê¡ØÈ¬ÆüÌÜ¤Î蟬¡Ù¡Ò2011¡Ó¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ò2025¡Ó¡Ë¡£
¤Ê¤ªº£Ìë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤«¤éËÜÊÔËÁÆ¬¤Î7Ê¬8ÉÃ¤ò½é¸ø³«¡ª
¡ÚºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤È¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤Íè¤«¤éÍè¤¿¿ÍÊª¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¤Ä¤á¤ë½÷À¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤É¤Á¤é¤ÎºîÉÊ¤â¡¢»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÌóÂ«¡¢¤½¤ì¤ò¸ò¤ï¤·¤¿ÃË½÷¤Î¤ªÏÃ¤·¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤Ï¡¢¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¸¶ÅÀ¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾Ò²ð¡Û
¡üº°Ìî¿¿¶×¡ÊÀ¼¡§ÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë
Åìµþ¤Î²¼Ä®¤Ë¤¢¤ë¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¹â¹»2Ç¯À¸¡£À®ÀÓ¤ÏÃæ¤Î²¼¤¯¤é¤¤¡£¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃµ»¤â¤Ê¤¯¡¢¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤È¤ä¤ëÌîµå¤Î¿¿»÷»ö¤¬²Ë¤Ä¤Ö¤·¤È¤¤¤¦Æü¾ï¡£¤Ê¤¼¤«»þ´Ö¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ü´ÖµÜÀé¾¼¡ÊÀ¼¡§ÀÐÅÄÂîÌé¡Ë
¹â¹»2Ç¯¤Î½Õ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¿¿¶×¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¹Í¤¨¤ë¤è¤êÁá¤¯¼ê¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡£¿ô³Ø¤¬À®ÀÓÍ¥½¨¤À¤¬¡¢´ðËÜÅª¤Ê´Á»ú¤¬½ñ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤ò»ý¤Ä¡£
¡üÄÅÅÄ¸ù²ð¡ÊÀ¼¡§ÈÄÁÒ¸÷Î´¡Ë
¿¿¶×¤Î¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¡£Êü²Ý¸å¤ÎÍ·¤Ó¤ÎÌîµå¤Ë¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°å³ØÉô»ÖË¾¤Î½¨ºÍ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ë¤â½¨¤Ç¡¢½÷»Ò¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¿¿¶×¤äÀé¾¼¤ÎÍ·¤ÓÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ææ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡üË§»³ÏÂ»Ò¡ÊÀ¼¡§¸¶º»ÃÎ³¨¡Ë
¿¿¶×¤Î½ÇÊì¡£30Âå¸åÈ¾¤À¤¬Ì¤º§¡£Åìµþ¹ñÎ©ÇîÊª´Û¤Ç³¨²è¤Î½¤Éü¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâÀ¤Î¥¤ì¤·¤¿ÉÔ»×µÄ¤Ê½÷À¡£¿¿¶×¤«¤é¤Ï¡ÖËâ½÷¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÆ£Ã«²ÌÊæ¡ÊÀ¼¡§Ã«Â¼Èþ·î¡Ë
¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢Éô¤Ë½êÂ°¤¹¤ë°ú¤Ã¹þ¤ß»×°Æ¤Ê²¼µéÀ¸¡£ÄÅÅÄ¸ù²ð¤¬¹¥¤¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¤¬¡¢ÃÇ¤é¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸¶°ø¤¬¿¿¶×¤Ë¤¢¤ë¤Èµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üº°ÌîÈþÀã¡ÊÀ¼¡§´Ø¸ÍÍ¥´õ¡Ë
Ãæ³ØÀ¸¡¢¿¿¶×¤ÎËå¡£Êì¿Æ¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ë¤¢¤¿¤ê¤Ï¡¢¿¿¶×¤è¤êÍ¥ÅùÀ¸¡©¿¿¶×¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¥×¥ê¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¿¿¶×¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡Ö¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡×¤È¤ÎÆ±»þ»ëÄ°´ë²è¼Â»Ü¡Û
¥¹¥¿¥¸¥ªÃÏ¿Þ ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¸ø³«µÇ°¡ª¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÈVTuber¡Ö¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¡×¡Ê¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£
ËÜÆü11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ë9»þ¡Á¤Î¡Ö¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡×¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ò¡¢¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÆ±»þ»ëÄ°¡£¿§êô¤»¤Ê¤¤ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¾å±ÇÃæ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¥¹¥«¡¼¥ì¥Ã¥È¡Ù¤¬»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎºÙÅÄºîÉÊ¤È¤Î°Õ³°¤Ê·Ò¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç¸ì¤ê¤Ä¤Ä¡¢±Ç²è¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡ÈÀ¸¤¤ë¡É¤ò¤á¤°¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÀ¸ÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¢§¼ô±¨É÷Äâ¤é¤Ç¤ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»±²¼¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡Öhololive DEV_IS¡×½êÂ°¡ÖReGLOSS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£
ÅÁÅý¤È³×¿·¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢Íî¸ì²È¤ËÏ²Ì¡¤òÊú¤¯¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó»Ò¡£
¿·µìÏÂÍÎ¤òÌä¤ï¤ºÊ¸²½¡¦·ÝÇ½¤ò°¦¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Èþ½Ñ´ÛÄÌ¤¤¤Î·ë²Ì¡¢¶â·çµ¤Ì£¤ÎÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·è¤·¤Æ¤ª¼ò¤ÎÇã¤¤¤¹¤®¤¬¸¶°ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Íî¸ì¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢È¸ºî¤ê¤Ë¤âÄ©ÀïÃæ¡£
¡ÚºîÉÊ¾ðÊó¡Û
¢§¡Ø»þ¤ò¤«¤±¤ë¾¯½÷¡Ù¡Ê2006¡Ë
¢¡´ÆÆÄ¡§ºÙÅÄ ¼é
¢¡¸¶ºî¡§Åû°æ¹¯Î´
¢¡µÓËÜ¡§±ü»ûº´ÅÏ»Ò
¢¡¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÄçËÜµÁ¹Ô
¢¡ºî²è´ÆÆÄ¡§ÀÄ»³¹À¹Ô¡¢µ×ÊÝÅÄÀÀ¡¢ÀÐÉÍ¿¿»Ë
¢¡Èþ½Ñ´ÆÆÄ¡§»³ËÜÆó»°
¢¡CG¡§¥Ï¥ä¥·¥Ò¥í¥ß¡ÊSpooky graphic¡Ë
¢¡¿§ºÌÀß·×¡§³ùÅÄÀé²ì»Ò
¢¡À¼¤Î½Ð±é
º°Ìî¿¿¶×¡§ÃçÎ¤°Í¼Ó
´ÖµÜÀé¾¼¡§ÀÐÅÄÂîÌé
ÄÅÅÄ¸ù²ð¡§ÈÄÁÒ¸÷Î´
Ë§»³ÏÂ»Ò¡§¸¶º»ÃÎ³¨
Æ£Ã«²ÌÊæ¡§Ã«Â¼Èþ·î
ÁáÀîÍ§Íü¡§³ÀÆâºÌÌ¤
º°ÌîÈþÀã¡§´Ø¸ÍÍ¥´õ
¿¿¶×¤ÎÉã¡§·Ë²Î¼ã
¿¿¶×¤ÎÊì¡§°ÂÆ£¤ß¤É¤ê
¢¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼
¹â¹»2Ç¯À¸¤Î²Æ¡¢¿¿¶×¡Ê¤Þ¤³¤È¡Ë¤Ï¡¢°å³ØÉô»ÖË¾¤Î¸ù²ð¡Ê¤³¤¦¤¹¤±¡Ë¡¢½Õ¤ËÅ¾¹»¤·¤Æ¤¤¿Àé¾¼¡Ê¤Á¤¢¤¡Ë¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÈÍ·¤ÓÍ§Ã£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤¯ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¿¿¶×¤Ï¡¢¸Î¾ã¤·¤¿¼«Å¾¼Ö¤ÇÁø¶ø¤·¤¿Æ§ÀÚ»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¡¢»þ´Ö¤òÄ·Ìö¤¹¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡£½ÇÊì¤ÎË§»³ÏÂ»Ò¡Ê¤è¤·¤ä¤Þ¤«¤º¤³¡Ë¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¤¡¢Ç¯¤´¤í¤Î¾¯½÷¤Ë¡Ö¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¸À¤¦¡£¿¿¶×¤Ï¡¢¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤½¤ÎÎÏ¤ò¥Ä¥¤¤Æ¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤µ¤µ¤¤¤ÊÉÔËþ¤äÍßË¾¤Î²ò¾Ã¤Ë¿Ê¤ó¤Ç»È¤¤»Ï¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆÍÁ³¤ª¤È¤º¤ì¤¿¥Ð¥é¿§¤ÎÆü¡¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤Ç¤¤ë²ó¿ô¤Ë¤Ï¸ÂÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢»Ä¤ê¤Î²ó¿ô¤¬¤Ä¤¤¤Ë1²ó¤Ë¡£¤·¤«¤âÀé¾¼¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤µ¤ìÆ°ÍÉ¤·¤¿¿¿¶×¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥×¤ò»È¤¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¤½¤ó¤Ê»þ¡¢¿¿¶×¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ò¡¢Æ±µéÀ¸¤Î¸ù²ð¤È²ÌÊæ¤¬¾è¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¿¿¶×¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬²£ÀÚ¤ë¡£¼«Å¾¼Ö¤¬Æ§ÀÚ¤ËÆÍÆþ¤·¡¢2¿Í¤ÎÂÎ¤¬Ãè¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¡¢¿¿¶×¤¬¡Ö»ß¤Þ¤ì¡¼¡¼‼¡×¤È¶«¤ó¤À¤È¤¡¢»þ´Ö¤¬ÀÅ»ß¤·¡½¡½
