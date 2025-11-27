この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が選別！『東京都で1番投資にオススメのエリアはココだ！東京23区内で投資するべきオススメのエリアと危険なエリアを徹底解説！』

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『東京都で1番投資にオススメのエリアはココだ！東京23区内で投資するべきオススメのエリアと危険なエリアを徹底解説！』と題した動画を公開した。東京23区での不動産投資において、人気やイメージと収益性が必ずしも一致しない現実を、データと実例をもとに解説している。



木村氏はまず、港区、渋谷区、千代田区、中央区といった超一等地を避けるべきエリアとして挙げた。これらは平均家賃が高額だが、購入コストが高すぎるため利回りが極めて低くなる。例えば月20万円の家賃収入があっても、物件価格が2億円であれば投資として割に合わない。加えて、富裕層や外資系駐在員など入居者層が限定的で、景気変動時には急速に需要が冷え込むリスクがあると指摘する。



一方、23区内で最も投資に適したエリアとして、板橋区、練馬区、江戸川区、葛飾区、足立区が提示された。平均家賃は低めだが、成長率は3.3%から4.8%と堅調である。特に足立区は23区内で最も利回りが高く、土地が安いため新築アパートでも利回り10%を実現した事例があると紹介された。



木村氏は、足立区で5,000万円前後の新築アパートを建築し利回り10%を達成した投資家の事例を示す。土地を独自ルートで安く取得し、建築コストも抑えることで高利回りを実現した。この物件は将来的に2倍程度の価格で売却できる可能性があり、売却益を次の投資に回すことで資産が急速に拡大すると述べた。利益再投資の連鎖が資産形成の鍵であり、単一高額物件の長期保有よりも短期間で成果を出せるという。



木村氏は、自宅購入と投資は目的が異なるため基準を分けて考えるべきだと強調する。人気エリアやブランドに惑わされず、購入コストと家賃収入のバランスを冷静に見極めることが成功への道だと締めくくった。今回の動画は、東京23区での投資判断において収益性追求の重要性を明示する構成となっている。