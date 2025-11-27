ËÌÄ«Á¯¤Ç²¹¼¼ÇÀ¾ì¤¬´°À®´Ö¶á¡¡¶âÀµ²¸»á¡Ö²«¶â¤ÎÅç¡×¤È¾Î»¿
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛËÌÄ«Á¯¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï27Æü¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ¤¬26Æü¤ËËÌÀ¾Éô¡¦¿·µÁ½£¼þÊÕ¤òË¬¤ì¡¢´°À®´Ö¶á¤ÎÆ±¹ñºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²¹¼¼ÇÀ¾ì¤ò»ë»¡¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£²¹¼¼ÇÀ¾ì¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÀî¤ÎÃæ½£¤Ç¡¢Åç¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤«¤é¶â»á¤Ï¡ÖÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÃÏÊý¤ÎÈ¯Å¸¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë²«¶â¤ÎÅç¤Ë°ìÊÑ¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡ÇÀ¾ì¤Î·úÀß¹©»ö¤ÏÌó97¡ó¤¬´°Î»¤·¡¢´´ÀþÆ»Ï©¤äÌîºÚ¤Î¸¦µæ»ÜÀß¤Î¤Û¤«¡¢Â÷»ù½ê¤Ê¤É¤Î¸ø¶¦µ¡´Ø¤âÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶â»á¤ÏÃÏÊý¤Î¿¶¶½ºö¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î²¹¼¼ÇÀ¾ì¤òÌÜ¶Ì»ö¶È¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£