今年、県立校にもかかわらず海外大学に延べ105名もの合格者を出した学校がある。瀬戸内海に浮かぶ大崎上島にある広島叡智学園だ。吉村薫校長は「いわゆる一般的な家庭に育った“普通”の子どもが多い」という。いったいどんな教育を行っているのか。ライターの鬼頭勇大さんが取材した――。（後編／第2回）

撮影＝プレジデントオンライン編集部 広島叡智学園 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■なぜ広島の離島の学校が人気なのか

公立の中高一貫校が増加している。1998年の学校教育法の改正を受け、現在では130校ほどに増えている。その中で、一際注目を集めているのが、2019年に開校した県立広島叡智学園だ。

学校は本州からフェリーに乗り30分ほどで到着する大崎上島の船着き場から、さらに車で15分ほどの場所に位置する。

利便性が良い場所にあるわけでもない。公立なので中学の授業料は無料とはいえ、全寮制だ。にもかかわらず、2026年度の志願倍率は、40人の定員に対して295人と7.4倍。そもそもの募集人数が少ないこともあるが、かなりの人気である。

県立校ではあるが、吉村薫校長は「県外からの関心も一層高まりつつある」と話し、志望者のうち4割ほどを県外勢が占めるという。なぜ「島の学校」がこれほど人気になっているのか。

叡智学園では今年3月に「1期生」が卒業を果たした。驚くべきは、京都大学や名古屋大学など国内難関校だけではなく、欧米を含めた世界の有名大学に延105人もの合格者を出していることだ。

■海外の有名大学に105名も合格

米国で公立大学の最高峰とされるカリフォルニア大学バークレー校や、名門私立として知られるペンシルベニア大学といった学校に加え、「QS世界大学ランキング」で9位にランクインしたユニバーシティ・カレッジ・ロンドンには4人の合格者を出した。ちなみに同ランキングで、国内最難関とされる東京大学は32位である。

こうした進学実績を支え、県内外から大きな注目を集めている背景には、同校が国際バカロレア（IB）の認定校であることが挙げられる。

IBとは、スイス・ジュネーブに本部を置く国際バカロレア機構が1968年に始めた国際規格の大学入学資格制度だ。探究型の学習、教科横断型の学習のカリキュラムとなっており、授業のほとんどが英語で行われる。

年齢に応じて4つのプログラムがあり、同校では11〜16歳を対象とした「MYP（ミドル・イヤーズ・プログラム）」と、16〜19歳が対象で国際的な大学入学資格を取得できる「DP（ディプロマ・プログラム）」に認定されている。叡智学園では、在籍するすべての生徒がIBのDPを履修する。これは日本の公立校では初めてだ。

では、叡智学園ではどのような生徒が、どんな授業を受けているのか。

叡智学園HPより

■生徒のほとんどは“普通”の子ども

吉村校長によると「英語を武器にして、世界中のどこにいてもより良い未来を作るリーダーを育成する」というのが叡智学園のミッションだ。そう聞くと、さぞかし富裕層の優秀な子どもが集まっているのかと思いきや、意外にも「県内出身の、いわゆる一般的な家庭に育った“普通”の子どもが多い」とも吉村校長は話す。

「入学当初、全員が英語を得意なわけではありません。受検科目にも英語はありません」（吉村校長）

叡智学園の選抜試験は、通常の公立中学と異なり「二段構え」だ。

1次選抜では、他の県立中学と同様に思考力や創造力といった児童のポテンシャルを測る適性検査を実施する。次いで、適性検査の合格者を対象に2泊3日で泊りがけの選抜を行う。同校は全寮制でもあることから、集団で課題解決に当たり、個人の資質だけではなく「協働」の能力も見て行くという。

入学した生徒たちは「2つの教科を英語で学ぶ」というIBの条件に則り、年次が進むにつれて英語だけでなく、数学の授業もすべて英語で行うようになっていく。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 教室はかなり開放的。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■三平方の定理を英語で学ぶ

例えば、中学3年生の数学では、三平方の定理を平面ではなく段ボール箱を使うという。

これは、できるだけ生活に根差した教材を用いるIB教育の特徴だ。当然ながら端数が出てきて数字がぴったりと合うことはない。だが、そうした負荷をかかえながら主体的に勉強に向き合うことで、脳の定着がよいという。この授業は、すべて英語で行われている。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 学校中心部にある「学びの回廊」。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

英語に親しみがないと大変そうな印象を受ける。なぜ最初から英語ができる生徒をあつめないのか。吉村校長は、「12歳時の英語の能力よりも、これからの時代を考えて、英語を前向きに勉強していこう、という思いがある子の方が、重要と考えています。そのために、われわれもさまざまなプログラムを用意しています」と話す。

例えば、単なる英語の知識量だけでなく、持っている知識をいかに使いこなせるかを主眼に置く「ケンブリッジ英検」のプログラムや、オンライン英会話なども組み込みつつ、高校では英国留学なども実施する。

高校からは留学生を受け入れ、中高全体の約1割（高校のみでは2割）が海外出身となるので、日常的に英語が聞こえてくるような環境もあって、“普通の子ども”たちでも自然に英語を使いこなせるようになっていくのだという。

■一般的な公立校との違い

叡智学園で実施する教育は「知識の詰め込み」ではなく、生徒個々人の関心を基に探究していく形をとる。例えば国語や数学といった一般的な科目では、前提となる知識の学習や大枠の共有を済ませた後は、各自がそれぞれのテーマに基づいて学習、発表するという。

保健体育科の教員で、県内の公立校から赴任してきた和田教諭は、前の職場と叡智学園との違いに触れながら、次のように話す。

「先日、保健の授業で中学2年生向けに飲酒や薬物などを教える単元を終えました。以前勤めていた学校では、それぞれに関する知識を教える形だったところ、叡智学園では薬物依存の危険性についてしっかりと説明をした上で、生徒たちの関心に沿って、自分流の啓発映像を作ってもらう形にしています。

30秒の動画作成を課題として、まずはテレビやネットで流れている啓発動画を見せる。さらに、薬物の恐ろしさを指導する――生徒が自ら気付きを得て、主体的に自分流の動画を作るために、教員としてもさまざまな工夫を凝らしています」

撮影＝プレジデントオンライン編集部 国際バカロレア教育において、学校図書館は重要な役割を担うという。「図書メディアセンター」の中央にある大きな階段は、生徒の発表の場にもなる。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■徹夜・一夜漬けは通用しない

叡智学園では、いわゆる定期試験の形をとっていない。では、生徒たちの評価はどうしているのか。

まず単元ごとにレポートの作成がある。評価対象は、完成したレポートだけでなく、そこに至るまでのプロセスもすべて含まれるという。ちなみに、評価規準はあらかじめ生徒に明示されている。

興味深いのは、単元の終わりに、評価規準に対し、生徒自身の自己評価があることだ。それを受け、教員が最終的な評価を決める。これはIBの特徴である「ルーブリック評価」というそうだ。

吉村校長は「一般的な学校で行われている中間試験や期末試験よりも、もっと短いサイクルで生徒たちの習熟度を測っていくため、徹夜して一夜漬けすればどうにかなる、という考え方は全く通用しません」と話す。

主体的な授業は生徒にとっても大変だが、それは授業を行う教員にとっても同じのようだ。

和田教諭は「前の学校から叡智学園に来て、何より教職員に求められるアウトプットの大きさに驚きました。生徒だけでなく、自分も日々学びの機会を得られていると感じます」とも話す。

どうすれば生徒たちが前向きに、そして自ら学習に向かうか。その点において、教職員も何を表現し、生徒たちに伝えるかを考え抜く必要があり、責任は重い。週に一度のIBに関する研修などを通して、アップデートを続けている。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 生徒にとって“一番人気”ともいえる購買。島内には最近ようやくコンビニが1軒できた。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■10人でひとつの“家”に住む

叡智学園の特徴はIBだけではない。島にあることを存分に生かした授業も行っている。一般的な学校の「総合的な学習の時間」に該当する「未来創造科」という科目も叡智学園の特徴だ。

「『WELL-BEING 幸せ』『ENVIRONMENT 環境』『PEACE 平和』という大きな3つのテーマについて、専門家のレクチャーを受けたり、座談会を実施したり、あるいはフィールドワークなども組み合わせながら、個々人が自分のプロジェクトを立ち上げ、運営していく科目です。

ある生徒のケースでは、叡智学園のある大崎上島の未来をより良くするために、幼稚園や小中学校、さらに地域の施設を巻き込んだイベントなどを立ち上げていました。他にも、広島市内の平和記念公園にあるレストハウスで、自身の作品を展示してもらったり、自分が作ったリーフレットを基にプレゼンしたり、活動の内容は基本的に自由です」（吉村校長）

なにより全寮制というのも大きな特徴だろう。叡智学園では寮を重要拠点として考え、かなりの注意を払って運営しているという。思春期の子どもが全国から集まるので、大小さまざまなトラブルが起きる。とはいえ、寮は完全個室ではなく、10人で一つの“家”をあてがわれている。そこには、自分を律しかつ共感力を育みながら成長してほしいという学校側の願いが感じられる。

撮影＝プレジデントオンライン編集部 寮の外観（左）と1人部屋の様子。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

■「なにがなんでも東京大学」とは違う

1期生でいきなり、国内だけでなく国外大学への進学実績を作った叡智学園だが、もともと入学時から海外を目指している学生は3割くらいにとどまる。1期生の進学先も、最終的には国内外で半々くらいだったという。

「一般的な受験でよくある目標校、妥当校、安心校……といった形ではなく、あくまで生徒たちの『やりたいこと』と『それをどこでなら実現できるか』から、見定めていきながら、志望校を定めています。もちろん、学校として生徒に必ず海外大学を受けてほしいとしているわけではありません。当初は海外志向がなかったけれど学校で学ぶうちに、先に話したような県出身の『普通の子』が海外の名門大に合格しています。

従来型のいわゆる詰め込み教育と比較すると、IBはどうしても主体性や探究心を伸ばすモデルですから、知識量では負ける部分もあります。その点で、なにがなんでも東京大学など難関校を目指すといった、従来式の受験とは異なる価値観を持っているといえるかもしれません。もちろんこれは詰め込み教育とIBのどちらが良い悪い、という話ではないことは付言させてください」（吉村校長）

撮影＝プレジデントオンライン編集部 建物として秀逸なデザインの「学びの回廊」。上階は、災害時の避難所として利用可能という。 - 撮影＝プレジデントオンライン編集部

そもそもIBでは偏差値という尺度を用いず、国内でも海外でも、基本的にはIBを使った入試を受ける形になる。そのため、保護者の中には「これで大丈夫なのか」と心配する人もいるという。1期生の実績が出たこともあり、今後は着実に進学実績を作りながら、保護者たちにもIBについての説明を積極的にしていくと吉村校長は意気込む。

「1期生の実績が出て、これまでやってきたことは間違いではなかったという確信を持てましたし、保護者の皆さんへの説得材料にもなるはずです。また、海外に進学したOBとOGは、生徒にとって留学や研修で頼れる先輩にもなっていきます。こうした好循環をどんどんと広げていきたいですね」（吉村校長）

