右手の作業効率爆上がり。Redragonの10ボタンマウスが30％OFF
指が慣れたら手放せなくなります。
PC作業に使う「左手デバイス」は、ショートカットを1キーに設定できて効率的。しかし左手をキーボードからデバイスに移動させる動きを省略できれば、さらに効率化が狙えて手首や肘の疲労も減ります。
だったら右手にアシストしてもらいましょう。
最小限の動きで機能を使う
｢Redragon M811 Aatrox MMO Gaming Mouse｣は、サイドキー10個のやりすぎゲーミングマウス。
Redragon M811 Aatrox MMO ゲーミングマウス
3,709円
Amazonで見るPR
右手はマウスを握っている時間が長く、すでにサイドキーを押せるポジションなので動作が自然。親指の関節をチョイっと動かすだけで、あらかじめ設定した機能が使えるようになります。
多ボタンのゲーミングマウスはお高いイメージですが、今ならAmazonのブラックフライデーで30%OFF。3,709円で作業効率が爆上がりです。
筆者の使用例
ライターとグラフィック・デザインで二足の草鞋の筆者は、本来なら進む・戻るであろう2ボタンをCtrl+Zでやり直しと、Enterに割り当てています。8つの数字キーは、戸当たりクッションを貼った4をホームポジションにCtrl+Cのコピー、6が書式を無視してペーストのCtrl+Shift+V。1がページの更新、2がスクリーンショット、3がBackSpaceで5がDelete。7で窓を閉じて、8は未設定のままです。
使い切れないならムリして何かを割り当てる必要はないので、それでも全然OK。別で左手デバイスも併用していますし、もう別のマウスには戻れません。
もっと普及せよ多ボタンマウス
設定は自分で考え抜いて行ないますし、1週間ほど使えば指がボタンの位置を憶えてきます。ホントに効率化ができるので、セールを機にもっとゲーミングマウスのふだん使いが広がるとうれしいです。
