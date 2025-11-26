夫婦げんかで中止寸前！子どものためにキャンプにはいきたいけど、謝りたくない！【ママリ】

私のプライドか、子どもの笑顔か。夫婦喧嘩で中止寸前のキャンプ、謝るべきは私？

【夫婦喧嘩でキャンプが中止になりそう。どうすればいい？について】





今日から友達家族とキャンプに行くことになっていたのですが、昨日些細な夫婦喧嘩から今朝になって主人が行く気はもうないといった感じです。



子ども達はすごく楽しみにしていたので、"なんで行けないの？"と悲しい顔をして聞いてきます。

私が謝れば主人もじゃあ行こうと言うと思うのですが、それで行くのも楽しめないなと思うのと、子ども達の楽しみにしていた気持ちを考えたら私がどうにかこの場をやるしか...と悩みます。。



夫婦関係でモヤモヤした、悩みを抱えた…というエピソードはありませんか？アプリ「ママリ」でも、夫婦にまつわるお悩み等のエピソードがたくさん投稿されています。この記事では、夫婦に関する投稿エピソードを3選でご紹介します。

些細な夫婦喧嘩のせいでキャンプに行けないのは子どもたちに申し訳ないですし、一緒に行く友人家族にも迷惑をかけてしまいます。とはいえ投稿者さんから謝るのはモヤモヤが残って、素直に楽しめないとのこと。



どんな理由で夫婦喧嘩になってしまったのかはわかりませんが、質問の内容からは投稿者さんがすごく悩んでいるのが伝わりますね。

外出前の夫婦喧嘩にさまざまな声が

この投稿に、ママリではさまざまな意見が寄せられていました。その中には「とりあえず謝って穏便に済ませる」との声がありました。

一番穏便に住むのは初めてのママリさんご謝ってその場をどうにか納めるしかないのでは、とおもいます😢旦那さん側から謝ってこなくて、子供達が楽しみにしているのなら尚更かな、と…

せっかく子どもが楽しみにしていた予定を、夫婦喧嘩でキャンセルしてしまうのは、すごく悲しいですよね。ママとパパが喧嘩をしているからキャンプに行けないというのは、子どもたちも納得できないでしょう。



謝るのは気が乗らないかもしれませんが、夫側に歩み寄る気持ちがなさそうであれば、子どもたちのためと思って、投稿者さんから謝るのはどうでしょうか？



他には「キャンプに行けば、自然と仲直りできるかも」という声もありました。

キャンプ行けば自然と仲直り？というか、なぁなぁになると思います！

私自身、喧嘩が多い夫婦ですが、キャンプ行ってしばらくすると夫が擦り寄ってきます😂

普段はずっと無視してくる人なのに、、🤣



友達家族もいらっしゃるならそんな邪険な態度は取らないでしょうし、最終的には楽しめると思いますよ☺️

なにより子供が楽しみにしてるなら、なしにする選択肢は私にはないです🍀



たしかにいざキャンプに行けば、楽しい雰囲気にイライラした気持ちが収まって自然と仲直りできるかもしれません。友人家族も一緒であれば、そこまで険悪な雰囲気にならないでしょう。



夫には、子どもたちが楽しみにしている、当日キャンセルは友人家族にも申し訳ないという話をして説得し、とりあえずキャンプに出かけてみるのもよいでしょう。

「100万円振り込んでしまった」ショック過ぎる…夫が詐欺被害にあった妻の悔しさ

旦那が詐欺に遭いました。



普段なら騙されないような性格なのですが、

仕事と住宅購入に追われて、心に余裕がなかったのか

電話越しにまんまと騙されて100万円振り込んでしまいました。



家を買う、結婚する、起業する…など人生において何か大きな変化があるタイミングで、「いつもとは違う自分」が表面に出てくることってありますよね。そうしたタイミングでは「いつもとは違うこと」も起きやすくなるのかもしれません。そして、犯罪者というのは「こういうタイミング」を狙っているのかも…。

不幸中の幸い、一文なしになったわけでも、誰かを傷つけたわけでもないのでよかったのですが、新婚旅行にも行っておらず、普段節約などして一生懸命貯めた100万円を溶かしてしまったことが本当にショックです…。





投稿者さんは、100万円を失ったとはいえ、一文無しになったわけでも誰かを傷つけたわけでもないから…と気持ちを切り替えようとしていますが、悲しい気持ちは消えません。当たり前ですよね。コツコツ頑張って貯めたお金は、どんな額であっても盗られるのは悔しく悲しいものです。



何とか前に進もうとする投稿者さんに、ママリユーザーはどんな声をかけたのでしょうか。

悔しい気持ちは忘れられない！共感の声が集まる

この投稿には、同じような被害に遭った人から、自分が前を向くために考えたことや共感の声が集まりました。

結婚直前に似たようなことありました💦



もうこれ以上のことがないようにするためのものだったと考えようと主人と話しました。

これからはお金のことは慎重になろうねと約束しました！



百数十万…同じような事がありました。

同じく、心に余裕の無かった頃だと思います。

家も建ち、子どもも生まれたばかりでした。



親には、同じようなこと言われましたよー！

「一文無しになったわけじゃないんだから」とか「誰にも迷惑かけていないし、犯罪を犯したわけでもない、家庭内だけで終わって良かった」と。



「誰かを傷つけなかったのは不幸中の幸い」というのは確かにそうかもしれません。とはいえ、お金を失った事実は消えず、立ち直るまでには時間を要しますよね。

詐欺じゃないけど空き巣に入られ、家の中は土足で荒らされまくり窓何ヶ所か割られたりヒビ入れられお金と一緒に思い出の品も盗まれ……

というのが実親の葬式の日にありました😭



今でも犯人を恨んでいるし盗まれた物は戻ってこないしで、立ち直るのにとても時間がかかりましたが、時間が薬りで立ち直れる時は来ます🥲



騙される人が悪いわけじゃない。泥棒に入られる人が悪いわけじゃない。こういうのはとにかく犯人が悪いんです😭

主様は犯人捕まりましたか😭！？

過去に空き巣被害に遭ったという人からもコメントがありました。因果応報という言葉がありますが、すぐには目に見えるバチが当たらなくても、人生をトータルで見れば、やはり人を傷つけてきたことには相応の何かがあると信じたくなりますよね。



投稿者さんの悔しさが癒えるには時間が必要と想像できますが、夫を責めるのではなく「心に余裕がなかったのかも」と想像できる投稿者さんはすてきですね。お互いを思いやる気持ちがあれば、きっとこのショックも乗り越えていけるのではないでしょうか。



お金の管理、何かあったときの報連相について夫婦で話しておきたくなる体験談でした。



スマホを頑なに見せない夫「怪しいと思いますか？」態度に納得できない妻

旦那がケータイみせてくれません。

私はみられても大丈夫です。

パスワードも教えれるくらいです。



ですが、旦那は頑なにみせません。

ケータイもいつもポケットに入れてます。

学生の頃から、ケータイを人に触られるのが苦手らしいです。



でも、もう、結婚してるんだしそんな頑なに絶対みせない！

なんて言わなくても、、って思います。

浮気する暇ないくらい休みがない仕事なので浮気は

100パーないと思います。 (帰ってくるとちゃんと男臭いです足も笑)

でも、7年位前に里帰りの時一度浮気してた事があった為、私としては

疑いたくなったら見せる約束をしてOKを貰っていたのに

最近になって絶対みせない。と強気です。



そんな態度なら私も、と思ってパスワードもかけ、

電話もかかってきたら(祖父からの笑)

わざと、ケータイ見たまま、でないで無視したりすると

なんででないの？ときかれたので

今はいい、てか関係ないでしょ。私の携帯だし。

といって画面をふせてテーブルにおくと、

勝手になってる私の携帯をみて、

なんだ、お父さんか、と！！笑笑



あんなに、人に携帯みるな、触るな言っといて！！

自分は触るんかい！！笑笑



こんな、旦那の行動、なんか怪しいと思いますか？

そして、みなさんどうやって旦那の携帯みてますか？笑

浮気された経験がある為、早めに芽は摘んでおこうと

夫がスマホを妻である投稿者さんに触らせない・見せないことについて納得できないというお話です。以前は浮気をしていたこともあり、当時はスマホを見せる約束をしていたそうですが、今になって拒否されているとのこと。



妻のスマホに着信があれば誰からなのか気にしている様子があるようですが、自分のスマホとなると見せたくない夫。この行動は「怪しい」「怪しくない」あなたはどう思いますか？

夫のスマホ「見ない」「見る」それぞれの意見

夫のスマホを見ることについて、アプリ内では「見ない派」「見る派」双方の声がありました。

見ないです。

浮気は、完全な不貞行為があったということでしょうか？💦



私も見られたくないです。

浮気はしていませんが、夫婦でもプライベートはありますし、他人には結婚しているかどうかは関係ないかな、と思います。

スマホを見ない派の声としては、自分も見られたくないからという理由があがりました。妻がやりとりしている相手からのメッセージを、夫に見せてしまうのは失礼だとも考えているようです。



浮気をしている・していないに関わらず、誰にもスマホを見られたくないという考えの人もいますよね。

私はみます笑笑😕

旦那はパスワード知ってること知りません笑笑🥲

過去に一度されてると疑っちゃいます。そして頑なに見せたくないとか言われたらブチギレ案件です😥

プライバシーなのかもですが

見る派の意見としては、一度は浮気されている以上疑ってしまうし、見ても良いのではという考えがあるようです。「見せて」と声をかけて許可を得てみている分には、夫も納得しているように読み取れますね。



また、見る・見ないの議論とは別に「見ない方がいい」という声もありました。

芽は積んでおこうと思って、ということはもし浮気してても離婚しないということでしょうか？

離婚するつもりがないなら見ない方が吉です。

スマホには相手のプライベートが詰まっています。パートナーにも友人にも知られたくない自分だけの情報や、誰にも言うつもりがない気持ちを記したものなど、あくまでも「自分だけの世界」としてスマホを使っている人は少なくないはず。



そんな世界を無理やりのぞいたら、浮気以外にもショックな内容やモヤモヤすることが出てきてしまうかもしれません。「見てもいいことがない」と考え、見ないというのも一つの選択肢です。



スマホを見る・見ないについてさまざまな意見に触れるとともに、自分ならどうするか考えてみたくなる投稿でした。

