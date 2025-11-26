お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）が、25日放送のTBSラジオ「爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。ビートたけしの意外な一面を明かした。

太田は、フジテレビ系特番「THE MANZAI」の収録でたけしと顔を合わせたことを報告。楽屋にあいさつに向かうと「『なんだ田中、かみさんに逃げられて、子ども作ったって？かみさんが』って言うからさ。ええ！？みたいな」と、相方田中裕二の過去の騒動について聞かれたという。たけしには「大変なんだろ？お前よ、何かネットニュースで見たけどよ」と心配されたが、太田は「それいつの話？って。たけしさん、それ確かにあったんですけど、ずいぶん前の話ですよ？って言ったら『ああそっか』って。『何かネットニュースで心配してたんだ』って」と過去の記事を見てのことだったと苦笑した。

太田は「いつのネットニュースを見たんだか分かんないけど」と笑うと、田中は「今あるらしいんだよ。YouTubeとかで、めちゃめちゃそれが出回ってる。俺、何人か聞いたよ」と自身の耳にも入っていると説明。続けて「『山口もえが浮気して離婚する』みたいなインチキ記事。それだと思う。たけしさんが見たのは」と想像すると、太田は「笑ったなあ。あれ」と振り返った。

田中がたけしについて「見てんだ。ネットニュース」と意外そうにすると、太田は「たけしさん、結構俺にも『もうダメだ、最近はネットニュースばっか見てるよ』って前も言ってた」と暴露。「あの人ネットニュースばっか見てるんだって。『YouTubeとかそんなんばっか見てるよ』って。見るんですねなんて言ってたんだけどさ」と、たけしの意外な一面を明かしていた。