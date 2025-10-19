タレントのビートたけし（７８）が１９日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」（日曜・正午）に出演し、シニア世代の「第二の人生」について私見を述べる一幕があった。この日の番組では、企業などを定年退職後の「シニア起業」が増えている実態を特集。様々な工夫のもと起業にこぎつけるシニア世代の映像を見届けた、たけしは「年取って、また第二の人生でいろいろやってみるべきだと思うけど…」と前置きした