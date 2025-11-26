この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

『オシャレなお姉さんにインタビュー』と題した最新動画に、21歳のアパレル店員さんが登場。動画内では、アパレル店員さんが東京での生活やプライベート、そして“理想のパートナー像”について率直に語った。



「今、お弁当を食べてました」と冒頭から飾らない一面を見せた彼女。お気に入りの唐揚げ弁当について「めっちゃうまかったです」と満面の笑顔で語った。関西出身で、仕事の都合で「10月から東京に来ました」と振り返る。東京での印象については「めっちゃ優しい。みんな親切。」と新天地の居心地の良さを明かしている。



給料についての問いに「今の給料は？」「19万ぐらいですね」とリアルな金額も告白。将来の夢についても「子供が好きなんで、結婚して自分の子供を産むことです」と素直な気持ちを吐露。子どもは「2人兄弟なんで、2人あったらいいかな」と理想の家族計画にも触れた。



一方、恋愛事情については「募集中なんでお願いします」とパートナー募集中であることを明かし、動画の視聴者に向けても「コメント欄で、俺どうですか？みたいなの来たらあり？」との質問に、「ちょっと会ってみないと分からないので」とフランクに応じた。



好みのタイプには「気遣いできる人が」とし、「疲れてるみたいな。荷物もとかみたいな。さりげない気遣い」に魅力を感じるとも力を込める。また、「お金は何に使う？」には「だいたい服です。あと、クラブ」と自身の趣味も惜しみなく披露。「クラブ好きで、一番嫌われるタイプのクラブが好きです」とユーモアを交えて語る一幕も。



エンディングでは「ご飯作れるんで、よかったら胃袋つかみに行きます」と理想の相手へのアピールの言葉で締めくくり、得意料理は「肉じゃが」と笑顔を見せた。