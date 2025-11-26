¡ÚÈ¢º¬±ØÅÁ¡ÛÀÄ³ØÂç£Ï£Â¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ö¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡× Êì¹»¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ëàº¬µòá
¡¡ÍèÇ¯£±·î¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÁ°¤Ë¡¢¶¯¹ë¹»¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿£Ï£Â¤¬à¥¬¥ÁÍ½ÁÛá¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂç³Ø»°Âç±ØÅÁ¤Ï¡¢½Ð±À±ØÅÁ¤ò¹ñ³Ø±¡Âç¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤ò¶ðÂç¤¬À©¤·¤¿¡£ÀïÎÏ¤¬¶Ñ¹Õ¤·¤Æ¤¤¤ëº£µ¨¤Ï¡¢È¢º¬±ØÅÁ£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÀÄ³ØÂç¤ä¸Å¹ë¤ÎÃæÂç¡¢ÁáÂç¤âÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ºòµ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿ÀÄ³ØÂç£Ï£Â¤ÎÂÀÅÄÁóÀ¸¡Ê£Ç£Í£Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤È¹ñ³Ø±¡Âç£Ï£Â¤ÎÊ¿ÎÓÀ¶À¡¡Ê¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¡¼¥É¡Ë¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÊì¹»¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²£µÆü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Á£Ä£É£Ä£Á£Ó¡¡£Å£Ë£É£Ä£Å£Î¡¡£Ä£Á£Ù¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢º£µ¨¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¡ÊÁí¹çÍ¥¾¡¤Ï¡ËÀÄ³Ø¤«¤Ê¤È¡£Êì¹»¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤¨¤³¤Ò¤¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¶á¤Î£Í£Á£Ò£Ã£ÈÂÐ¹³Àï¡Ê£²£²Æü¡Ë¤Î£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢£²£·Ê¬Âæ¤ò£µÁª¼ê½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄ³Ø»Ë¾å½é¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÉÔµ¤Ì£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤É¤¦²½¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡È¢º¬Ï©¤ÎÀï¤¤Êý¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤¹ÀÄ³ØÂç¤ÎÊÉ¤Ï¸ü¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê¿ÎÓ¤Ï¹ñ³Ø±¡Âç¤ÎÌö¿Ê¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹ñ³Ø±¡¤¬¶¯¤¤¤¾¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Á´ÆüËÜ¤Ç£´°Ì¤È¤¤¤¦²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¸å¤Ï¡¢ÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£ºÇ¸å¤ËÈ¢º¬±ØÅÁ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¾¶á£±£±Âç²ñ¤Ç£¸ÅÙÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÀÄ³ØÂç¤«¡¢Èá´ê¤Î½é£Ö¤òÌÜ»Ø¤¹¹ñ³Ø±¡Âç¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âÂ¾Âç³Ø¤¬ºÇ½é¤ËÂç¼êÄ®¤Î¥´¡¼¥ë¤ØÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤«¡£È¢º¬Ï©¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤Ï¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£