「女に産まれた以上、子供を産まないのは無責任」 40代独身女性が職場で言われた衝撃の一言

他人の生き方に土足で踏み込むような発言は、決して許されるものではない。特に職場では気を付けるべきだろう。投稿を寄せた40代女性（医療・福祉・介護）は、職場で言われた心無い一言が記憶に残っているという。

女性は結婚歴がなく、毎日実家から通勤している。そんな女性に対し、「60代の年配女性」がこう言ってきたという。（文：長田コウ）

「女に産まれた以上、子供を産まないのは無責任な生き方よ」

「親でも無いのに生き方まで口出しするのはおかしい」

結婚や出産は本来は気を遣う話題だ。土足で踏み込んでくる神経は理解しがたい。女性は内心をこう明かしている。

「親でも無いのに生き方まで口出しするのはおかしいし、今の時代それ言ったらアウト！だとは思った」

しかし、「余計なトラブル」に巻き込まれるのを避けるため、苦笑いしながら「そのうち結婚出来たらとは思いますよ〜」と返したそう。

女性が言い返せなかった背景には、職場の特殊な環境もあったようだ。

「転職してまだ間もない頃だったから誰にも言えず、偶然かもだけど女性の殆どはバツイチ子持ちだから余計に肩身が狭い思いをしてました」

周囲が子育て経験者ばかりの中で、独身の自分は少数派。そんな状況下で言われた「子供を産まないのは無責任」という言葉はハラスメントと言っていいだろう。どうかストレスを抱え込まないでほしい。

