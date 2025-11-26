「平手打ち退場劇」で甦る“ダイアーvsボウヤーの大喧嘩”。チームメイト同士とは思えない衝撃の殴り合いにスタジアム騒然
信じ難い事件が起きた。
現地時間11月24日に開催されたプレミアリーグ第12節、マンチェスター・ユナイテッド対エバートンの一戦で味方同士が激突する仲間割れが発生したのだ。
０−０で迎えた13分、自陣ボックス内でのパスミスから相手にシュートを打たれると、エバートンのイドリサ・ゲイエとマイケル・キーンがピッチ上で口論となり、もみ合いに発展。そしてキーンの顔に平手打ちを見舞ったゲイエがレッドカードで退場となった。
このアクシデントで脳裏に蘇ってきたのが、2005年４月３日のニューカッスル・ユナイテッド対アストン・ビラ戦での“大喧嘩”だ。ともにニューカッスル在籍のキーロン・ダイアーとリー・ボウヤーが、パスを巡る口論から取っ組み合いへ。チームメイト同士とは思えない衝撃の殴り合いに、スタジアムは騒然となった。
両者は退場処分。ダイアーに３試合の出場停止処分、ボウヤーには４試合の出場停止と20万ポンド（約3500万円）の罰金が科された。
これがプレミアリーグ史上初となる“味方同士の殴り合い”の概要である。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
