【西友のチラシ】お肉も野菜もストック食材もお得がてんこ盛り。ブラックフライデー期間にお得に買うべし。《30日まで》

スーパーの「西友」では、2025年11月25日から30日までの期間を対象にしたお得なチラシを公開中。今回は、関東圏の多くの店舗が対象となっているチラシからピックアップして紹介します。

ブラックフライデーでお得が盛りだくさん

公開されているチラシのお得商品から、まずは日替わり商品を紹介します。

【11月25日】

・国内産 長ねぎ...171円（2本・1束）

・国産 豚肉こまぎれ...106円（100gあたり）

・アメリカ産 豚肉ロース 切身...106円（100gあたり）

・うなぎ長焼き（中国産） 特々大...1501円（1尾）

【11月26日】

・豪州産 味わい 葡萄牛 型切り落し...290円（100gあたり）

・アメリカ産 豚肉ばら（切落し・ブロック）...150円（100gあたり）

・国内産 ほうれん草...139円（一束）

・辛子明太子...409円）（90g・1パック）

【11月27日】

・国産 豚肉もも しゃぶしゃぶ・鍋物用...139円（100g）

・国産 若どりもも肉...106円（100gあたり）

・国産 豚肉もも ブロック...106円（100gあたり）

・国内産 みかん...387円（1パック）

・しまだこ（生食用）...387円（100gあたり）

【11月28日】

・国内産 ブロッコリー...193円（1個）

・国産 豚ロース（うすぎり・しゃぶしゃぶ・切身・生姜焼き・豚丼用）...182円（100gあたり）

・国産 豚ひき肉（解凍）...106円（100gあたり）

・生アトランティックサーモン 刺身用（養殖・背）...538円（100gあたり）

・生アトランティックサーモン 刺身用（養殖・腹）...646円（100gあたり）

・シュリンプ カクテル（生食用）...1077円（1パック）

【11月29日】

・国産 牛切落し（交雑種）...355円（100gあたり）

・長野県産 えのき茸...96円（1パック）

・国産 若どり手羽もと...74円（100gあたり）

・骨取銀鮭（養殖・解凍）...322円（100gあたり）

・本まぐろ 中とろ刺身用（養殖・解凍）...862円（100gあたり）

【11月30日】

・国産 豚肉ばら（切落し・うすぎり・ブロック）...204円（100gあたり）

・国内産 みかん大パック...754円（1パック）

・牛豚ひき肉（解凍）...150円（100gあたり）

・サーモントラウト甘口（養殖）ふり塩...642円（5切）

・びんちょうまぐろ 刺身用（解凍）...214円（100gあたり）

日替わりの特売品のほかに、期間中は朝食にぴったりの食材やストックしておきたい商品もお買い得に。

たとえば...

・金のつぶ たれたっぷり！たまご醤油たれ（40g×3）...63円

・日本ハム シャウエッセン（117g×2）...299円

・日清 カップヌードル 各種...139円

・サッポロ一番 5食パック（しょうゆ味・みそラーメン・塩らーめん）...387円

・白砂糖（1kg）...193円

・ミツカン 追いかつおつゆ（1L）...214円

他にもお買い得商品がたっぷり。なお、店舗によってはチラシ内容が異なるので、公式サイトから気になる店舗のチラシを確認してみて。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部