今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、自分のペースで過ごすことができそう。行きたかった場所に出かけてみるのもいいでしょう。久しぶりに友達に会うのも◎ 近況を報告していると、今のあなたに合った人を紹介してもらえるかも。恋愛面は、相手のことを気にするのはほどほどに。あなたがしたい話をすると、意外と相手も興味を持って聞いてくれるようです。
★ワンポイントアドバイス★
話題の映画を観るなど、流行をリサーチすると◎ 新しいものに触れると、刺激を受けて良いアイデアが生まれそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
