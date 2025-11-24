Amazon ブラックフライデーでニューバランスのシューズが最大39%オフに
→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として登場
長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」
幅広で歩きやすいウォーキングシューズ。「MW880」
[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ BB7(BLACK) 26.5 cm 4E
13,970円 → 9,043円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
家族でお揃いで履くのもおすすめ。NBのスタンダード「CM996」
[ニューバランス] スニーカー CM996(現行モデル) 【Limitedカラーあり】 UB2(NAVY) 27.0 cm D
15,400円 → 12,166円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ
ニューバランスを代表するアイコンモデル「574」
ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ
クッション性と安定性が抜群で、ウォーキングに適した女性向けモデル
[ニューバランス] ウォーキングシューズ Walking Fresh Foam 880 v6 レディース BK6(ブラック) 24.0 cm 2E
13,200円 → 8,942円（32%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
インパクトある厚底のチャンキースタイル。「574+」
ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」
重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン
アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」
その他のおすすめ商品
[ニューバランス] リュック トップローディングバックパック 40L (LAB55615) 大容量 通学 黒 部活 40L A4収納 撥水 はっ水 耐久性 LAB55615 BKW(ブラック/ホワイト) OSZ
14,960円 → 8,279円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[KIXSTAR] カジュアルシューズ メンズ ワークブーツ ローカット マーチン 防滑 レースアップ ブラウン 26.5cm
3,780円 → 2,980円（21%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[プーマ] スニーカー 運動靴 リッキー 387607 【Amazon.co.jp限定】 ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ブラック(02) 27.0 cm
6,050円 → 3,025円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります