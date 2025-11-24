Amazon ブラックフライデーでニューバランスのシューズが最大39%オフに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。特に歩きやすさやデザインに優れた人気モデルは、購入する絶好のチャンスです。この機会にぜひチェックしてみてください。

ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として登場

長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」

幅広で歩きやすいウォーキングシューズ。「MW880」

家族でお揃いで履くのもおすすめ。NBのスタンダード「CM996」

ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ

ニューバランスを代表するアイコンモデル「574」

ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ

クッション性と安定性が抜群で、ウォーキングに適した女性向けモデル

インパクトある厚底のチャンキースタイル。「574+」

ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」

重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン

アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。