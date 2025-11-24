Amazon ブラックフライデーでニューバランスのシューズが最大39%オフに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中からニューバランスのシューズをご紹介。特に歩きやすさやデザインに優れた人気モデルは、購入する絶好のチャンスです。この機会にぜひチェックしてみてください。

→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ウォーキングシューズの代表品番が「Fresh Foam 880 v6」として登場


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] MW880

13,200円 → 8,089円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


長時間の使用でも靴内の快適さが持続。アップデートしたマルチモデル「M413」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] M413NV3 2E 265

6,930円 → 4,388円（37%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


幅広で歩きやすいウォーキングシューズ。「MW880」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ MW880 v7 Fresh Foam フレッシュフォーム 幅広 メンズ BB7(BLACK) 26.5 cm 4E

13,970円 → 9,043円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


家族でお揃いで履くのもおすすめ。NBのスタンダード「CM996」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] スニーカー CM996(現行モデル) 【Limitedカラーあり】 UB2(NAVY) 27.0 cm D

15,400円 → 12,166円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ニューバランスの防水シューズ。ウォーキングにもおすすめ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] MW880G

19,800円 → 12,629円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ニューバランスを代表するアイコンモデル「574」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] U574

12,980円 → 7,965円（39%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] U327LNB D 240

13,970円 → 9,779円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


クッション性と安定性が抜群で、ウォーキングに適した女性向けモデル


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ウォーキングシューズ Walking Fresh Foam 880 v6 レディース BK6(ブラック) 24.0 cm 2E

13,200円 → 8,942円（32%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


インパクトある厚底のチャンキースタイル。「574+」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] WL574Z

13,970円 → 9,090円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍。「W413」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] 413 v3

6,930円 → 4,290円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


重厚さとスポーティさが程よくミックスされたデザイン


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] ML725CD D 240

14,080円 → 8,694円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


アイコニックモデルから厚底タイプが登場。ニューバランス「574＋」


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] WL574Z

13,970円 → 8,664円（38%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


その他のおすすめ商品


new balance(ニューバランス)

[ニューバランス] リュック トップローディングバックパック 40L (LAB55615) 大容量 通学 黒 部活 40L A4収納 撥水 はっ水 耐久性 LAB55615 BKW(ブラック/ホワイト) OSZ

14,960円 → 8,279円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル ブラック 26.5CM QS2358-01

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


adidas(アディダス)

スニーカーアドバンコート ベースコアブラック/コアブラック/グレーシックス(GW9284)26.5 cm

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


KIXSTAR

[KIXSTAR] カジュアルシューズ メンズ ワークブーツ ローカット マーチン 防滑 レースアップ ブラウン 26.5cm

3,780円 → 2,980円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


PUMA(プーマ)

[プーマ] スニーカー 運動靴 リッキー 387607 【Amazon.co.jp限定】 ユニセックス大人 25年春夏カラー プーマ ホワイト/プーマ ブラック(02) 27.0 cm

6,050円 → 3,025円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「ニューバランス」はこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も


キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります