“札幌出身”大泉洋、“久留米のあの人”に訛り指摘され「なんで九州の田舎者に！」
俳優の大泉洋（52歳）が、11月22日に公開された、松竹公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズで共演している吉田羊から訛りを指摘され、「何であんなことを、九州の田舎者にそんなこと言われなきゃいけないの！」とボヤいた。
年末に放送されるドラマ「ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH」と、同じく年末に公開予定の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて、松竹の公式YouTubeチャンネルで“その日1番最後に撮影を終えたキャスト＝ラストマン”に突撃し、撮影の裏話や共演者とのマル秘エピソードなど、ここでしか聞けない話を披露するYouTube限定スペシャル企画が行われた。
大泉洋が現場で「歯磨き粉」のアクセントを注意され、「なんかでも、『訛ってますよ』って言ってくんのが吉田羊だ、（大阪出身の）永瀬廉だ、（兵庫出身の）松尾諭だ、（福岡出身の）今田美桜だ、みんな田舎者！札幌の僕よりもずっと田舎でしょ？」と文句を言う。
大泉は「ほんで久留米のあの人（吉田羊）に、何であんなことを、九州の田舎者にそんなこと言われなきゃいけないの！って言ったら、御大（長崎出身の福山雅治）が『何？何？何？どうしたの？九州バカにしてんの？』って出てくるから結局何も言えんけど」とボヤいた。
