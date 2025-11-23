²Ù¤ª¤í¤·ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤¬²£Å¾¡Ä¼Ö¤Î³°¤Ç¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê»àË´ ´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô
´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î¹©¾ì¤Ç¡¢ÀÑ¤ß¹ß¤í¤·ºî¶ÈÃæ¤Î¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤¬²£ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ê¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û²Ù¤ª¤í¤·ºî¶ÈÃæ¤Ë¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤¬²£Å¾¡Ä¼Ö¤Î³°¤Ç¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿48ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê»àË´ ´ôÉì¡¦³ÆÌ³¸¶»Ô
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23Æü¸áÁ°7»þÈ¾¤´¤í¡¢³ÆÌ³¸¶»Ô¤Î´ôÉì¼ÖÂÎ¹©¶È¤Î¹©¾ì¤Ç¡ÖÃËÀ¤¬¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤Î²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢·ÙÈ÷°÷¤ÎÃËÀ¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µßµÞÂâ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤¬²£Å¾¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´ôÉì»Ô¤ÎÅÄÃæÇ¦¤µ¤ó¡Ê48¡Ë¤Î»àË´¤¬¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î30Ê¬¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¯¥ìー¥ó¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¹©¾ì¤ËÅþÃå¤·¤¿¤¢¤È¡¢²ÙÂæ¤ËÀÑ¤ó¤À¹â½êºî¶È¼Ö¤ò¥¯¥ìー¥ó¤Ç¹ß¤í¤¹ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ìー¥ó¤ÎÁàºî¤Ï¡¢¼Ö¤Î³°Â¦¤ÇÅÄÃæ¤µ¤ó°ì¿Í¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
