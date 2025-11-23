·î1¤Îµ¢¾Ê¤ÇÉ×¤Ë¡Ö¼Â²È¤ËÍê¤ê¤¹¤®¡×¤È¸À¤ï¤ì¥â¥ä¥â¥ä¡Ä»ä¤Î¹ÔÆ°¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¡Öµ¢¤ê¤¹¤®¡ª¡×É×¤Ë¡È¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡É¤ÈÅÜÌÄ¤é¤ì¤¿¡£·î1¤Î¼Â²Èµ¢¾Ê¤¬¡ÖÎ¥º§¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÎÂç·ö²Þ¤Ë
»ä¼Â²È¡¢²ÈÂ²Âç¹¥¤¤Ç¤Ç·î1¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¶Æá¤Ëµ¢¤ê¤¹¤®¤Æ¤ë¤ÈÅÜ¤é¤ì¤Æ¿ÆÎ¥¤ì»ÒÎ¥¤ì¤Ç¤¤ÆÌµ¤µ¤¹¤®¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡¢Êì¤È¤ÏÍ§Ã£´¶³Ð¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Æ¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ËÍý²òÉÔÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
¤¨¡¢¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÅÜ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Û¤ó¤È¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÅÜ¤ëÍýÍ³¤Ï
µ¢¤ëÉÑÅÙ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤³¤È¡¢»ä¤¬¿ÆÎ¥¤ì¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡¢¼«Ê¬(Ã¶Æá)ÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤³¤È¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡£¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤¬µ¢¤ëÍýÍ³¤ÏÂ©È´¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Í§Ã£¤ÈÍ·¤Ö´¶³Ð¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¤ª¸ß¤¤Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤µ¤¹¤®¤ÆÎ¥º§¥ì¥Ù¥ë¤Þ¤Ç¤¤Æ¤Þ¤¹🤣
¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï·è¤·¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ©È´¤¥¿¥¤¥à¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÊý¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÉ×¤Ï¤¤¤¤µ¤»ý¤Á¤ÏÊú¤¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤È¤ÏÂÐÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÉÑÈË¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö»ä¤â·ù¤À¡×¤È¤¤¤¦É×¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ó～»ä¤â·ù¤Ç¤¹¤Í😅¼Â²È¡¢²ÈÂ²Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤¬µÕ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä¤è¤Ã¤Ý¤É»ö¾ð¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬💦
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÉ×¤ÎÎ©¾ì¤òµÕ¤Ë¹Í¤¨¡ÖÉ×¤¬·î¤Ë1ÅÙµÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤Ç¤¹¡£Ëè·î¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤ë¤È¡Ö¤É¤¦¤·¤ÆËè·îµ¢¤ë¤Î¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤ê¡Ö¤½¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Ç²á¤´¤»¤ë¤Î¤Ë¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¡£É×¤â¼«Ê¬¤è¤ê¼Â²È¤ä¼ÂÊì¤òÍ¥Àè¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÉ×¤Ë²¿¤«³Ú¤·¤ß¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤Î°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»äÃ£É×ÉØ¤Ï¤É¤Á¤é¤â¼Â²È¤ò¤¢¤Þ¤êÍê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î©¾ì¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¤Ç¹Í¤¨¤Æ¸«¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤À¤±¼Â²È¤Ë·î°ì¹Ô¤Ã¤Æ¤ë¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¤½¤ÎÆü¤¬Îã¤¨¤Ð¼Â²È¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ë¼Â²ÈÍ¥Àè¡©¡ª²¿¸Î¡©¡ª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤¢¤È¤¹¤´¤¯ºÙ¤«¤¤»ö¤Ç¤¹¤¬¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬»ä¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤â¤·¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬"µ¢¤ë"¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È°ãÏÂ´¶¤È¤¤¤¦¤«¡¢µ®Êý¤Î²È¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤ç¡©¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í🤔💦
µ¢¤ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯"¹Ô¤¯"¤ä´é½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Í¤È¤«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸À¤¤²ó¤·¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ïµö¤»¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬😂
²æ¤¬²È¤ÏÇ¯£²²ó¤¯¤é¤¤¤·¤«¼Â²È¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¹Ô¤¯»þ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤¯or¼«Ê¬¤À¤±¹Ô¤¯¾ì¹ç¤äÍ§Ã£¤ÈÍ·¤Ö¾ì¹ç¤â¤Ç¤¹¤¬Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤ÎÆü¤Ê¤É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¸µ¡¹Ã¶Æá¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤Î¤ªµÙ¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÎµÙ¤ß¤Ï²ÈÂ²¤Î»þ´Ö¤Ê¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹🤔
¼ç¤µ¤ó¤¬¼Â²È¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¤â²¿¤«³Ú¤·¤ß¤ä¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¤¡¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
³Î¤«¤Ë¡¢É×¤¬µÙ¤ß¤ÎÆü¤òÈò¤±¤ë¤Î¤â°ì¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤ËÉ×¤¬°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¼ñÌ£¤ä¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò°ì½ï¤ËÃµ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤ÊýË¡¤Ë»×¤¨¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ´Ö¤Ç¹Í¤¨¤¬°ã¤¦¤È¤¤³¤½¡¢Áê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤Æþ¤ì¤ÆÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£É×ÉØ¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¹Í¤¨¡¢¤Þ¤º¤Ï¤ª¸ß¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤òÁÇÄ¾¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ª¸ß¤¤¤Î¹Í¤¨¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Ä¤Ä¡¢É×ÉØ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ëÍî¤È¤·¤É¤³¤í¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
É×¤È¤Î¡Èº¬Èæ¤Ù¡É3ÆüÌÜ¡£Àè¤Ë¼Õ¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¡¢¤Ç¤âº£¤Î¾õ¶·¤¬¥Ä¥é¥¤
Ã¶Æá¤È·ö²ÞÃæ¤Ç¤¹¡££³ÆüÌÜ¤ÎÌµ»ë¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡£
»ä¤â°¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¡¢Ã¶Æá¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÖ»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢(Ã¶Æá¤Ë¡Ö¤³¤³¤¬¤Ç¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¸À¤¤ÊÖ¤¹·Á¤Ç)¤¸¤ã¤¢µ®Êý¤â¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢É¬Í×¤Ê¼Õºá¤ä´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤É¤Ê¤É
»ä¤¬·ù¤Ê¤³¤È¤äµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Á¥¯¥Á¥¯¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã±½ã¤Ë²ñÏÃ¤¬³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤è¤ë·ö²Þ¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤º¤Ã¤È¥Ô¥ê¥Ô¥ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
·èÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ÏÌµ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ã¶Æá¤¬»ä¤Î¹ÔÆ°¤ËÅÜ¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Ì¼¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤ËÃ¶Æá¤¬¾¡¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤ÆÄÉ¤¤Æ¤¤Á¤ò¤«¤±¤Æ¼¸¤Ã¤¿¤ê¡¢»ä¤¬Ì¼¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤ËÃ¶Æá¤¬¸å¤«¤éÊÌ¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ë»Ø¼¨¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»ä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤Ç¤¹¤¬Ì¼¤Îµ¤»ý¤Á¤òÊÎ¤í¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë»ä¤ÏÊ¢¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ë¤âÃ¶Æá¤Ë¤âÅÜ¤é¤ì¤¿¤êÊÌ¡¹¤Î»Ø¼¨¤ò¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Ì¼¤Ïº®Íð¤·¤Æ¿É¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤ÏÃ¶Æá¤ËÅÜ¤ê¤ò¤³¤á¤ÆLINE¤Ç¡Ö»ä¤¿¤ÁÆÇ¿Æ¤À¤Í¡£»Ò¶¡¤¬²Ä°¥ÁÛ¡×¤ÈÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬È¿¾Ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤ÆÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤µ¤Û¤Éµ¤¤ËÎ±¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ë¤Ê～¤ß¤¿¤¤¤ÊÆâÍÆ¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¤Æ¡¢ÇÏ¼¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¤ª¸ß¤¤¤ËÌµ»ë¤Ç¤¹¡£
Ã¶Æá¤Ë¤Ï¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬¤Ä¤é¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¤â¥®¥¯¥·¥ã¥¯¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤Ã¤µ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥À¥á¤ÊÊì¿Æ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢3Æü´Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¸ý¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
É×¤Î¸ÀÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔËþ¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢²ñÏÃ¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬¸¶°ø¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤³¤ì¤È¸À¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê·ö²Þ¤ÎÍýÍ³¤ÏÌµ¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤ª¸ß¤¤¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æº®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤âÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¼«¿È¤âÈ¿¾Ê¤¹¤ëÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢º£¤Ç¤âÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ¥¤¥é¥¤¥é¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÊý¤«¤é¼Õ¤ë¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤È¤Ï¸À¤¨¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÁ°¤Ç¤â¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¸½¾õ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤ÏÀÞ¤ì¤ë¤¬¾¡¤Á¡ª¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼
¤³¤Á¤é¤ÎÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤Î°Õ¸«¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢É×ÉØ¤Ç¤Î·ö²Þ¤ÏÀè¤Ë¼Õ¤Ã¤¿Êý¤¬¾¡¤Á¤È¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤ÏÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹☺️
°ÕÃÏ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â²ò·è¤·¤Ê¤¤¤·¡¢°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤â»Ò¤É¤â¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç»ä¤ÏÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¤È»×¤Ã¤Æ¤¹¤°¼Õ¤ê¤Þ¤¹😂
¿´¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤â¡¢ËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¤Í😂
¼Õ¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬²¶¤¬Í¥°Ì¤À¡ª¤È»×¤Ã¤Æ²ò·è¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¤¤Ç¤¹😂
¿´¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃ±½ã¤ÇÇÏ¼¯¤À¤Êー¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹😇¾Ð
É×ÉØ¤ÏÀÞ¤ì¤ë¤¬¾¡¤Á¡£
¤È¡¢»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¾Ð
¡ÖÉ×ÉØ·ö²Þ¤Ï¡¢Àè¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¾¡¤Á¡×¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥±¥ó¥«¡£²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤¬²ÈÄíÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÉé¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµï¿´ÃÏ¤Î°¤¤¤â¤Î¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¡×¤È³ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¼Õ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ËÜ¿´¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¡ÖÉ×¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÁ°¸þ¤¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ë¡¢¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾¤Î²óÅú¼ÔÍÍ¤ÈÆ±°Õ¤Ç¤¹¡ª
➕»ä¤Ï°ÍÂ¸¤·¤Æ¤ë¤Õ¤ê¤·¤Æ¡¢Ã¶Æá¤¯¤óÀ¨¤¤¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¾Ð
¤³¤ì¤âËÜÅö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹😊
¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¥º¥ì¤Æ¤Æ¤âÀäÂÐÊ¸¶ç¸À¤ï¤º¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡ÖÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ë¤·¤Þ¤¹¾Ð
¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤ê¤¹¤®¤ë¤È¥Ð¥«¤Ë¤·¤Æ¤ë¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤µ¤¸²Ã¸ºÄ´Àá¤·¤Æ¡¢¡¢¡¢
¤ª¤À¤Æ¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢Î¨Àè¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³Ú¤Ç¤¹¤è🤫
²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤°¤é¤¤¤¬ÃúÅÙ¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª
¼¡¤Ë¡¢É×¤Ë¤Ï²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤¬ÃúÅÙÎÉ¤¤¤È¤ÎÀ¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
É×ÉØ·ö²Þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎÊý¤ÈÆ±¤¸¤¯¼Õ¤ëÊý¤¬¾¡¤Á¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¤¢¤ê¡¢²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÉÔËþ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÊ¸¶ç¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Ë«¤á¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤ä¤ê²á¤®¤ë¤ÈÎ¢ÌÜ¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Û¤É¤è¤¤²Ã¸º¤ÇÉ×¤ò¤ª¤À¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×¤¬²¿¤Ç¤â¼«¤é¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¼«¿È¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
É×¤Ë²¼¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ÍÂ¸¤·¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤½¤¦»Å¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç²¿¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Í¤¨¤â1¤Ä¤Î²ò·èÊýË¡¤Ç¤¹¤Í¡£
°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¥´ー¥ë¤ÏÌµ¤·
À¸¤Þ¤ì¤â´Ä¶¤âÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿2¿Í¤¬À¸³è¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢·ö²Þ¤Î1¤Ä¤ä2¤Ä¡ÄÅöÁ³¤Î¤è¤¦¤Ëµ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÀè¤â°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤É¤³¤«¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
º£²ó¡¢¥Þ¥Þ¥ê¤Ë¤Ï¡ÖÉ×ÉØ·ö²Þ¤ÏÉé¤±¤ë¤¬¾¡¤Á¡×¤È¸À¤Ã¤¿¶µ·±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°Õ¸«¤¬ÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Àè¤Ë¼Õ¤Ã¤¿Êý¤¬Éé¤±¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤éÉé¤±¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Õ¤ë¤³¤È¤Ç²È¤ÎÄÀ¤ó¤À¤è¤¦¤Ê¶õµ¤¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢´°Á´¤Ë¾¡Íø¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âç¤¤Ê¤ªÌäÂê¤¬¤¢¤ë·ö²Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤Î°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¥´ー¥ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»Ò¤É¤â¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¤Ä¤é¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê°ÕÃÏ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
É×¡Ö¤³¤ì¹¥¤ß¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¢ª¼êÎÁÍý¤Ï°ì¸ý¡¢¿©¸å¤¹¤°¤Ë¤ª²Û»Ò¤Ë¡Ä¤â¤¦¡¢ÎÁÍý¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ªºÊ¤Ï²æËý¤Î¸Â³¦¤Ç¤¹
É×¤Ï¿©»ö¤ò½Ð¤·¤Æ¹¥¤ß¤ÎÌ£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È°ì¸ý¿©¤Ù¤Æ»Ä¤·¤Æ¼Î¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÇÂ¤ê¤Ê¤¯¤Æ¤ª²Û»Ò¿©¤Ù¤Æ¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤Ç¤¹¤«¡©»ä¤Ï¶ì¼ê¤Ê¤â¤Î½Ð¤Æ¤¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é´°¿©¤·¤Þ¤¹¡£¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤«¤â💦¤È¤Ï¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡£
¤â¤¦¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¯¤Êー¤¤ー
¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹¥¤ß¤Ï¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï¸ý¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¹¥¤ß¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ì¤Ð½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºÇÄã¸Â¤Î¥Þ¥Êー¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸ý¤À¤±¿©¤Ù¤Æ¼Î¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤âÎÁÍý¤òºî¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò½ý¤Ä¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤»¤á¤Æ¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¼¡²ó¤Ï²þÁ±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤â¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Þ¥Þ¥ê¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÄÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤â¤¦ºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è☺️
¤´¤Ï¤óºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë»ö¤ÎÍ¤êÆñ¤ß¤òÊ¬¤«¤é¤»¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡ª
¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¿©»ö¤¬ÊÂ¤Ö¤Þ¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Î¹©Äø¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÉ×¤ÏÁ´¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¿©»ö¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹¥¤·ù¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤ë¤Ç»Ò¤É¤â¤Î¤è¤¦¡£ÂÖÅÙ¤ò²þ¤á¤Ê¤¤¤Ê¤é¡Öºî¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Â¾¤Ë¤â¡ÖÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ä
¼Â²È¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä😭
¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÅÙÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¼ºÎé¤À¤·¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ì¤ä¤ë¤È¤ª»Ò¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤¬ÉáÄÌ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡Ä😭
¤½¤ó¤ÊÂÖÅÙ¼è¤é¤ì¤Æ¤âºî¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤¹¤´¤¹¤®¤Þ¤¹¡Ä
¡¦¤É¤ó¤Ê°Õ¿Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«
¡¦»ä¤Î¤´ÈÓ¤¬¤Þ¤º¤¤¤Î¤«
¡¦¤½¤ÎÂÖÅÙ¤ò¤µ¤ì¤Æºî¤Ã¤¿Â¦¤¬¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¹Í¤¨¤¿»ö¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«
¡¦Â³¤¯¤Ê¤é¤´ÈÓ¤Ï¤â¤¦¤Ä¤¯¤é¤Ê¤¤
¡¦»Ò¶¡¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤
¿§¡¹ÅÁ¤¨¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ã¤è¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹🥲
É×¤¬¤³¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤¿»þ¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤¬¤É¤ó¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÅÙ¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÉ×¤Ï¼Â²È¤Ç¤â¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â²È¤Ç¤Ï¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£»ØÅ¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¤éµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
É×ÉØ¤È¤¤¤¨¤É¤â¤ª¤«¤·¤¤¤³¤È¤ä´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï»ØÅ¦¤·¹ç¤¦¤Ù¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¤ï¤«¤ë¤³¤È¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÎÁÍý¤òºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎºÖ¤ò»Ä¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Þ¤º¤ÏÁ°¸þ¤¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
