PSG¡¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ë3È¯¡õ¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È²÷¾¡¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¡ª¡¡À¥¸ÅÊâÌ´¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹
¡¡¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè13Àá¤¬22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡ÊPSG¡Ë¤È¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡PSG¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢º£Àá¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢PSG¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¶¯Å¨PSG¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï29Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éPSG¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤â39Ê¬¡¢±¦CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°ÉÕ¶á¤ÇÀ¥¸Å¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Î¤ï¤º¤«¤Ë¾å¤Ë³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÆÀÅÀ¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞPSG¤Î1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÙÉ¹³¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢65Ê¬¤Ë¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¥â¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥¦¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿PSG¤Ï87Ê¬¡¢¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥é¤¬GK¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£PSG¤¬3¡Ý0¤Ç¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤ÎÀ¥¸Å¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡PSG¤Ï¡¢26Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¸å¡¢29Æü¤ÎÂè14Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¡£¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢30Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¡3¡Ý0¡¡¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡29Ê¬¡¡¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡65Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡87Ê¬¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
¡¡PSG¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¡£¤·¤«¤·¡¢º£Àá¤Î»î¹ç¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤¬»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢PSG¤È¤·¤Æ¤Ï¼ó°Ì¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¶¯Å¨PSG¤È¤Î°ìÀï¤ËÎ×¤à¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¤¬ÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï29Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¤¤¿¡£Å¨¿Ø¿¼¤¯¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éPSG¤Î¥Ì¡¼¥Î¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ÎÂ¸µ¤Ø¡£¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤éº¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯ÙÉ¹³¤·¤¿¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢65Ê¬¤Ë¼¡¤Î1ÅÀ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥¶¥¤¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¤¬¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤¹¤È¡¢È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤³¤ì¤ÏGK¥â¥ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥¦¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¤¬²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÀª¤¤¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿PSG¤Ï87Ê¬¡¢¥Õ¥Ó¥Á¥ã¡¦¥¯¥ô¥¡¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥µ¡¼¥¯¥ë¤«¤éÁê¼êÁª¼ê¤òË¥¤¦¤è¤¦¤ËDF¥é¥¤¥ó¤ÎÇØ¸å¤Ø¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¡£È´¤±½Ð¤·¤¿¥Ð¥ë¥³¥é¤¬GK¤È¤Î¶î¤±°ú¤¤òÀ©¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ½ªÎ»¡£PSG¤¬3¡Ý0¤Ç¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ë¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤ÎÀ¥¸Å¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡PSG¤Ï¡¢26Æü¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè5Àá¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼Àï¸å¡¢29Æü¤ÎÂè14Àá¤ÇÅ¨ÃÏ¤Ë¤Æ¥â¥Ê¥³¤ÈÂÐÀï¡£¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤Ï¼¡Àá¡¢30Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥ê¡¼¥ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡¡3¡Ý0¡¡¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡29Ê¬¡¡¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡65Ê¬¡¡¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Í¥ô¥§¥¹¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡87Ê¬¡¡¥Ö¥é¥Ã¥É¥ê¡¼¡¦¥Ð¥ë¥³¥é¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë