¤ï¤¬¤Þ¤ÞµÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤¡ª¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤¯»þ¡×´°Á´Ìµ»ë¤Ç¤¤¤¤¡©¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
µÁÊì¤ÈÆ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤¤
´°Á´Æ±µï¤ÇÂç·ö²Þ¤Î¸À¤¤¹ç¤¤¤«¤é¤Þ¤À½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¡¢¤Þ¤¿¤ÏÆ±µï²ò¾Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¿§¡¹¤ªÏÃÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
Ä¹Ê¸¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
ºòÇ¯½Õ¤«¤éµÁ¼Â²È¤ÇÆ±µï¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÁÊì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê´é¤â¸«¤ë¤Î¤â·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
ÍýÍ³¤ÏµÁÊì¤Î¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¿Í¤ò½ý¤Ä¤±¤ëÈ¯¸À¤äÊ¹¤³¤¨¤è¤¬¤·¤Ë·ùÌ£¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¡Ä¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÍýÍ³¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¬¸Â³¦¤¬¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯ËöµÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤ÏµÁÊì¤òÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯°ì½ï¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢°ì¿Í¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¤«»ä¤Ê¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼«¸ÊÃæ¿´Åª¤ÊÀ³Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÂ©»Ò¤Ê¤ó¤À¤·¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î»ö¤ò¤ä¤ë¤Î¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸À¤«¤é¤âËÜÅö¤ËÌµÍý¤Ë»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Àè·î¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¸À¤¤¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â´°Á´Æ±µï¤À¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÊÌ¡¹¤Ë¤·¤è¤¦¡¢¤È¤Ê¤ê»äÃ£¤Ï¤´ÈÓ¤â¤ªÉ÷Ï¤¤âÁá¤á¤ËºÑ¤Þ¤»¤Æ¼«¤éµÁÊì¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë»þ´Ö¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀèÆü¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¤¤¶¤³¤¶¤«¤é¡¢ÅÜ¤Ã¤ÆÆ¬¤Ë¤¤¿¤Î¤«º£·îÅÅµ¤Âå¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸³èÈñ1.2Ëü¥×¥é¥¹¤·¤í¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·î¤ÎÀ¸³èÈñ¤ÏÅÏ¤·¤ÆµÁÊì¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅµ¤Âå¤ÎÇú¾å¤¬¤ê¤Ç½é¤á¤Æ¸«¤ë¶â³Û¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»äÃ£¤â¤½¤ó¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÅÜ¤ê¤À¤·¤Æ¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Åö¤Æ¤Ä¤±¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¤¤¤¤²Ã¸º¥×¥Ä¥ó¤ÈÍè¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢·ë¹½¸ý°¤¯¥¬¥Ä¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é¤Ï¤â¤¦¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢µ®Êý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢¤³¤Ã¤Á¤â¤É¤ì¤À¤±µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¼ý½¸¤Ä¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤â¤¦½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦»ö¤Ë¤Ê¤ê´°Á´Ìµ»ë¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¼¡¤ÎÆü¤«¤éÉÔÆ°»º²°¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¡¢Êª·ï¤ò¿§¡¹Ãµ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤ÏÃ¶Æá¤âÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆüµÁÊì¤¬ÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤ÆÊ¹¤¼ª¤ò¤¿¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¶²¤é¤¯Ã¶Æá¤Î¤ª·»¤µ¤ó¤«¡¢Äï¤Î±ü¤µ¤ó¤«¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤â¤½¤â¥¥ì¤ÆÀ¸³èÈñ¥×¥é¥¹¤·¤í¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¸þ¤³¤¦¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ž¢¤ª¶â¤ÎÎ®¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ÈÂ©»Ò(Ã¶Æá)¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿Ž£¡¢Ž¢¤¢¤Î»Ò(»ä)¤Ë¤¹¤´¤¤¹ó¤¤»ö¤ò¸À¤ï¤ì¤¿Ž£Åùµã¤¤Ê¤¬¤é»ä¤Ã¤Æ²Ä°¥ÁÛ¤Ç¤·¤ç¡£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±µï²ò¾Ã¤·¤Æ²ÈÂ²4¿ÍÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤¹¤È·è¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»äÃ£É×ÉØ¤¬µÁÊì¤Ë¹ó¤¤»ö¸À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç²¿¤È¤â¸åÌ£°¤¤¤·ÀµÄ¾²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤³¤Î¤Þ¤Þ´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¤½¤ì¤È¤â¤¤Á¤ó¤È°ìÅÙÏÃ¤·¤ò¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯»ö¤òÅÁ¤¨¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡Ä
½ÐÅµ¡§
Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëµÁÊì¤ÈÂç¤²¤ó¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£
¸µ¡¹¤ÎÀ³Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢µÁÉã¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¾õ¶·¤Ï°²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£°ìÊýÅª¤ËÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ò°¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡¢Èï³²¼Ô¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¿ÈÆâ¤ËÁÊ¤¨¤«¤±¤ë¤Î¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿²óÅú
¤³¤³¤«¤é¤Ï¥Þ¥Þ¥ê¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿À¼¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹☺️
»ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÆ±µï²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿😂😂
11·îÈ¾¤Ð¤Þ¤ÇµÁÊì¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿!! Æ±µï´ü´Ö¤Ï8¥ö·îÄø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬3¿ÍÌÜ¤òÇ¥¿±Ãæ»º¤Þ¤ì¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç²¿¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤º¤¢¤²¤¯»º¸å¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¢¤¿¤·¤¬¸«¤È¤¯¤«¤é²È»ö¤ä¤ì¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£Î®ÀÐ¤ËÌµÍý¤Ç»º¤Þ¤ì¤Æ£±¥ö·î¤Ê¤é¤Ê¤¤»þ¤ËÂç·ö²Þ¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤±¤È¸À¤ï¤ì¤Æ🏠¸«¤Ä¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î£±¥ö·îÁ´¤ÆÊÌ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿💦 ¿©»ö¤ä¤ªÉ÷Ï¤¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Ç¤¹😅 ¤¢¤²¤¯¤¢¤¿¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤Ë¤Ï»¶¡¹¤³¤Á¤é¤¬°¤¤¸À¤¤Êý¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è😟
¤½¤Î¤»¤¤¤ÇµÁ»Ð¤âµÁÊì¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤Î¤Ç±ïÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿😅 ¤â¤¦´Ø¤ï¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Ï¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤Þ¤·¤¿🤣
½ÐÅµ¡§
´°Á´Æ±µï¤Ç¤¹🙌
»ä¤âµÁÊì¤¬Í§Ã£¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤ë»þ¤Þ¤¡¤Þ¤¡Âç¤¤¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤Î¤ÇÊ¹¤¼ª¤¿¤Æ¤Æ¶òÃÔ¤òÁ´ÉôÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹😂
»º¸å¡¢1¥ö·î¤ÏÎ¤µ¢¤ê¤·¤Æ¤½¤Î¸å¼«Âð¤ËÌá¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤Þ¤¡º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËµÁÊì¤È¾å¼ê¤¯¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¸þ¤³¤¦¤ÏÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²¿¤«¤¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë»ä¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢¤³¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡Ä¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ÏÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸å¡¹¡¢¤¢¤Î»þËÜÅö¤Ï¤³¤¦»×¤Ã¤¿¡¢¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¸À¤¤¹ç¤¤¤È¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕ¤Ë·ö²Þ¤·¤Æ¥¹¥Ñー¥ó¡ª¤È±ïÀÚ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹😂
¸÷Ç®Èñ´ÉÍý¡¢µÁÊì¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª»ä¤Î¤È¤³¤ÏÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¤ä¤ê¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬µÁÊì¤Ï1±ß¤â¤ª¶â½Ð¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó😇
¤Ê¤ó¤«¿Í¤ËÎÉ¤¯»×¤ï¤ì¤¿¤¤¤«¤é¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¤·¤ÆÍ§Ã£¤È¤«¤Ë¤ÏÏÃ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í～¡£»ä¤ÎÁ°¤Ç¤â¤¤¤¤¿Í¤Ö¤Ã¤Æ±¢¤Ç¤Ï¶òÃÔ¤Ã¤Æ¡Ä
Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤±¤É²ò¾Ã¤Ç¤¤ëÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éº£¤¹¤°¤Ë¤Ç¤â²ò¾Ã¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤È¡ª»ä¤Ï²È¤ò·ú¤ÆÄ¾¤·¤ÆµÁÊì¤È½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç²ò¾Ã¤ÏÅ¾¶Ð¤¬¤Ê¤¤¸Â¤ê½ÐÍè¤Þ¤»¤ó😭
½ÐÅµ¡§
ÄÂÂß¤ÎÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ç´°Á´Æ±µï²Ç¤Ç¤¹¡ª¡ª
ËèÆüÆ±µï¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹😭✨
»ä¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡ª¡ª¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤ÇÙæ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢1¥ö·î¶á¤¯µÁÊì¤È¤Ï´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤Þ¤»¤ó¡ª
Ùæ¤á¤¿Ëö¤ËµÁÊì¤«¤éÍèÇ¯¤Î²ÆÆ±µï²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡ª
µÁÊì¤âÆ±¤¸´¶¤¸¤ÇÈï³²¼ÔÌÌ¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Ë»ä¤¬°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¹¹ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó😂
(»ä¤â°¤¤ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´Éô¤¬°¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¾Ð)
Æ±µï²ò¾Ã½ÐÍè¤ë¤Ê¤é´°Á´Ìµ»ë¤·¤Æ¤Ç¤â¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª
ÏÃ¤¬ÄÌ¤¸¤ëÁê¼ê¤Ê¤éÏÃ¤·¹ç¤¤¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä
»ä¤ÎµÁÊì¤ÏÀäÂÐ¼«Ê¬¤¬Àµ¤·¤¤¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÊ¬¤«¤ê¹ç¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹
½ÐÅµ¡§
µÁÊì¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢1¤«·î¶á¤¯´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢µÁÊì¤ÎÊý¤«¤éÆ±µï²ò¾Ã¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Âè»°¼Ô¤ò´Ö¤Ë¤Ï¤µ¤à¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤¢¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
Æ±µï²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ê¤é´°Á´Ìµ»ë¤âOK
ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¡¢µÁÊì¤È¤ÎÆ±µï¤ò²ò¾Ã¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¡£¥Þ¥Þ¥ê¤Ë¤Ï¡ÈÆ±µï²ò¾Ã¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢´°Á´Ìµ»ë¤âOK¡É¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÁÊì¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Î¿Í¤¬Â¿¤¯¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤¤¤¯¤éµÁ²ÈÂ²¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤È°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ëµ¤¤ò¸¯¤Ã¤¿¤ê¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤ÈÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¸ß¤¤¤Ë¡¢»×¤¤¤ä¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ÷Î¥´¶¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬¸Â³¦¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢Î¥¤ì¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤Í¡£
µ»öºîÀ®: ochibis
¡ÊÇÛ¿®¸µ: ¥Þ¥Þ¥ê¡Ë