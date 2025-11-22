°ÂÀÄ¶Ó¤ÎÂç´Ø¾º¿Ê¤ò¶¨µÄ¤Ø¡¡¿³È½Éô¡¢Í¥¾¡µá¤á¤ë°Õ¸«¤â
¡¡ÂçÁêËÐ¤Î´ØÏÆ°ÂÀÄ¶Ó¤¬¶å½£¾ì½ê14ÆüÌÜ¤Î22Æü¤Ë11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤ÎÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°3¾ì½ê¹ç·×33¾¡¤ËÅþÃ£¤·¤¿¡£¾º¿ÊÌäÂê¤òÍÂ¤«¤ëÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¿³È½Éô¤ÏÀé½©³Ú¤Î23Æü¤ËÎ×»þ²ñµÄ¤ò³«¤¡¢¾º¿Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤¹¤ë¡£
¡¡¿·´ØÏÆ¤Î°ÂÀÄ¶Ó¤Ï3¾ì½êÂ³¤±¤Æ11¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¿³È½ÉôÆâ¤Ç¤ÏÀµ¹¶Ë¡¤Î¼è¤ê¸ý¤Ë²Ã¤¨¡¢14ÆüÌÜ¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶Àï¤Ç¤Î¾¡Íø¤òÉ¾²Á¡£¶å½Å¿³È½ÉôÉûÉôÄ¹¡Ê¸µÂç´ØÀéÂåÂç³¤¡Ë¤Ï¡Ö¿´¤âÂÎ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢1¾ì½êÌÜ¤¬ÅìÁ°Æ¬É®Æ¬¤ÇÊ¿Ëë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÍ¥¾¡¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤È¤Î°Õ¸«¤âÉâ¾å¤·¤¿¡£