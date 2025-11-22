スバル Performance-B STI concept　インプレッサベースのカスタマイズモデル　Japan Mobility Show 2025

すぐにでも発売して欲しいレーシーな純ガソリン車

「Performance-B STI concept」は、コンセプトカーながら、分かりやすいモデル。「B」はボクサーエンジンの「B」。こちらは従来のICE（内燃機関）水平対向ガソリンエンジンをベースに、スバル伝家の宝刀シンメトリカルAWDで動力性能と実用性を両立させたコンセプトモデルで、インプレッサがベースとなっている。「Performance-B STI concept」カスタマイズ車ともいえるモデルで、マーケットの評価次第では、近い将来発売も期待される。

「Performance-B STI concept」のエクステリアは、大型の左右ブリスターフェンダー、後部ハッチ上のスポイラーなど、WRカーを彷彿させるスタイリングをもち、独特の迫力がある。ミッションは、MT仕様となっている。

TOYOTA GR YarisなどWRC車両にオマージュされた車両が多くなっている流れから、このままのスタイリングで市販となる可能性は高いのではないだろうか。まあ、買えたとしてもかなり目立つので、夜中にこっそりと一人で楽しみたい１台でもある。