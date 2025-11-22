¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ë¤Ï¡Ö´°àú¤ÊÁª¼ê¡×¤¬¤¤¤ë¡ª¡¡¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤òÀä»¿
¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎMF¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤¬¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎMF¥«¥¼¥ß¥í¤ò¡Ö´°àú¤ÊÁª¼ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¼«¿È¤ÎºÇÂç¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£¥«¥¼¥ß¥í¤Ï¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ç¤Î10Ç¯´Ö¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°5ÅÙ¡¢¥é¡¦¥ê¡¼¥¬3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿µ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò»ý¤Ä¡£¡ØMETRO¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«¥¼¥ß¥í¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ø²ÃÆþ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¸µ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤«¤é°úÂà¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤Û¤ÉÉÔÄ´¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤êËÜÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇºÇ¤â°ÂÄê¤·¤¿¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤ëÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥Þ¥é¥ó¥¤¥¹¤Ï¡¢¥«¥¼¥ß¥í¤ò¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÃæÈ×¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ëÃ¯¤â¤¬¸ì¤ë¼êËÜ¤È¤¹¤Ù¤Áª¼ê¡×¤È¤·¡¢Èà¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ÈÃæÈ×¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥ì¥¢¥ë¤Ç¥«¥¼¥ß¥í¤ò»ØÆ³¤·¤¿¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤â¡¢Èà¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤È¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥¼¥ß¡¼¥í¤Îµ©Í¤ÊºÍÇ½¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£