¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥Ù¥Ã¥ÄàÆóÎÝÅ¾¸þáÉâ¾å¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¦¥·¡¼¥¬¡¼¤ËÅÅ·â°ÜÀÒÊóÆ»¡ÖMLB¶þ»Ø¤ÎÆóÍ·´Ö¡×
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡Ë£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê°ÜÀÒ¸õÊä¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡££²£°£²£±Ç¯¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¤·¡¢£°£°Ç¯¤È¸½ºß½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤Ç£²£³Ç¯¤Î£×£Ó¤Ç£Í£Ö£Ð¤Ëµ±¤¤¤¿¥³¥ê¡¼¡¦¥·¡¼¥¬¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£
¡¡¥·¡¼¥¬¡¼¤Ï£²£²Ç¯¤«¤é¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤È£±£°Ç¯Áí³Û£³²¯£²£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£±£°²¯±ß¡Ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯ÊðÁí³Û¤Îºï¸º¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤ò£¶¥·¡¼¥º¥ó»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥¬¡¼¤òÊü½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¥ê¥Ý¡¼¥È¡×¤Ï£²£°Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£±Æü¡Ë¡¢°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤ÏËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤ò¸Ø¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¡¼¥¬¡¼¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÏÍ··â¼ê¡£¸½ºß¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤Ï¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï²áµî£³¥·¡¼¥º¥ó¤Ç±¦Íã¼ê¡¢ÆóÎÝ¼ê¡¢Í··â¼ê¤ò¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¹¤ë£Í£Ì£Â¿ï°ì¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼Áª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï£³¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Ë¤ÏÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¼éÈ÷¤Ë¤è¤ë¼ºÅÀËÉ»ß¿ô¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤òµÏ¿¤·¤¿¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤â¤·¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥·¡¼¥¬¡¼¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¤òÆóÎÝ¼ê¤Ë°Ü¤¹¤À¤±¤ÇÌäÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤â¡Öº£¸å£¶Ç¯´Ö¤ÇÇ¯Êð£³£±£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£´£¹²¯±ß¡Ë¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¡¼¥¬¡¼¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê¶Ã¤¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ¤Ë¤Ï¡Ö£Í£Ì£Â¶þ»Ø¤ÎÆóÍ·´Ö¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¡£¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤È¥Þ¥ó¥·¡¼¤¬ÆâÌî¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¡Ê°ì¡¢»°ÎÝ¡Ë¤ò¼é¤ê¡¢Êá¼ê¤Ë¤Ï¥¹¥ß¥¹¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¶¯¤ÎÆâÌî¿Ø¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Î·ü°Æ¤Ïµß±ç¿Ø¤òÉ®Æ¬¤Ë³°Ìî¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«ÆâÌî¤Ë¤âà¥á¥¹á¤¬Æþ¤ë¤Î¤«¡Ä¡£