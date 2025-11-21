【MFゴースト】3rd Seasonは2026年1月4日放送開始！ 最新情報続々到着
『頭文字D』の ”後継作” TVアニメ『MFゴースト 3rd Season』が、2026年1月4日（日）よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始。大逆転を予感させる、3rd SeasonのキービジュアルとPV第1弾が公開。またオープニング＆エンディング・テーマの情報も公開された。
『MFゴースト』の原作は、しげの秀一により2017年から『ヤングマガジン』（講談社刊）で連載中のカーレースバトル漫画。単行本の累計発行部数は700万部を突破し、単行本は最新23巻が好評発売中だ。同じく『ヤングマガジン』で1995年から2013年まで連載され ”公道最速伝説” を描いた『頭文字D』の世界観設定を引き継いだ近未来の世界観設定で、実在する公道でのカーレースバトルを描いている。
その待望の3rd Seasonが、2026年1月4日（日）よりTOKYO MX、アニマックスほかにて放送開始が決定。
また、放送に先駆けて、「神15」のライバルたちにリベンジを挑むカナタの表情が印象的な、作品キービジュアルが公開された。
さらに、3rd Season第1弾PVも公開。激闘のMFG第3戦「ザ・ペニンシュラ真鶴」決勝。2速を失った状態で続々とライバルたちに抜かれていく主⼈公・片桐夏向（cv. 内田雄馬）は、逆境の中で奥底に眠っていた剥き出しの闘争心に火を点ける。リベンジを宣言するカナタと、立ちはだかる「神15」たちとの熱いレース展開を予感させるものとなっている。
そして今回、放送に先駆けて主演の片桐夏向役・内田雄馬、西園寺 恋役・佐倉綾音と、中智仁監督からファンの皆様に向けたコメントが公開。
内田は「熱き戦いの続きがまた見られるということで、非常にワクワクしております。」。
佐倉は「レースはもちろん、人間模様も大きく動くシーズンなので気合を入れてアフレコに臨みました。引き続き、恋の恋愛模様にも是非ご注目ください。」。
中監督は「怪我に苦しみながらピークを取り戻した夏向をどう映像化するか？ 徹底的にこだわった、そのスピードを増した熱いレース描写を是非ご覧ください！！」。
と、作品への思いや放送への意気込みなどが詰まった素敵なメッセージとなっている。
『MFゴースト』3rd Seasonのオープニング・テーマは、1st・2ndに引き続き、芹澤優が担当。新曲『TIMELESS POWER feat. MOTSU」は、1stから『頭文字D』ファンをはじめ大きく話題になった、MOTSUとの最強タッグが三たび実現。 ”時を貫く” ほどの疾走感あふれるパワフルな楽曲となっている。
また、エンディング・テーマも、引き続きHimika Akaneyaが担当。新曲『予感の途中 Prod. ☆Taku Takahashi （m-fl
o）』に決定した。
本日公開の第1弾PVにて、オープニング・テーマの楽曲の一部が聴けますのでぜひご確認を。
（C）しげの秀一・講談社/MFゴースト製作委員会
