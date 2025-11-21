「関係者の部」が21日午前10時半から行われる

「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が21日、東京ドームで開催される。関係者の部は午前10時半、一般の部は午後3時からの2部制で行われ、平日ではあるが、多くのファンが球場周辺に集まることが予想される。

「関係者の部」では“ONコンビ”として一時代を築いたソフトバンクの王貞治球団会長、長嶋さんの愛弟子だった松井秀喜氏（ヤンキースGM付特別アドバイザー）、俳優の北大路欣也さんが「お別れの言葉」を述べる。巨人のOB・現役や各球団OB、そのほかにも政界、経済界、メディア界、スポーツ界、芸能界など2500〜3000人が参列する。

さらに2階席では応募者の中から選ばれた6000〜7000人も会の様子を見守ることができる。合計1万人規模での開催が見込まれており、誰からも愛された長嶋さんの人柄を示している。

巨大スクリーン手前には約50メートル幅の祭壇が設置。さらには現役時代のユニホームや天覧試合でのホームランバット、国民栄誉賞の記念品など、長嶋さんにゆかりのある品が展示される。

長嶋さんは今年6月3日午前6時39分、肺炎のため89歳で死去した。（Full-Count編集部）