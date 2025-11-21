【開幕】Amazon ブラックフライデーでビールやチューハイが最大14%オフに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。
今回は、セール価格になっているお酒類をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。
→Amazon「お酒」のページはこちら
→「Amazon ブラックフライデー」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。
→キャンペーン詳細ページを見る
お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」
生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本 【フルオープン 生ビール】
5,317円 → 4,598円（14%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」
どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」
旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」
ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」
GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ
4,028円 → 3,690円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に
しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」
甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」
氷結無糖 チューハイ350ml×24本 キリン レモン Alc.7％ レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない
3,498円 → 3,098円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ほのかな柑橘の香り。「こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー」
爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」
レモンの強い果実感。「サントリー ストロングゼロ ダブルレモン」
サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]
4,387円 → 3,846円（12%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかな香りとまろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」
ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】
4,582円 → 3,998円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のセール商品
パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本 【糖質ゼロ】 [6缶包材なし] サントリー ビール 缶ビール モンドセレクション金賞受賞
4,599円 → 4,197円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります