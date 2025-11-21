【開幕】Amazon ブラックフライデーでビールやチューハイが最大14%オフに

2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール価格になっているお酒類をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」

洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」

どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」

旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」

ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」

ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に

しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」

甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」

ほのかな柑橘の香り。「こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー」

爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」

レモンの強い果実感。「サントリー ストロングゼロ ダブルレモン」

やわらかな香りとまろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。