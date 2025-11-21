【開幕】Amazon ブラックフライデーでビールやチューハイが最大14%オフに
2025年最後のビッグセール「Amazon ブラックフライデー」に先駆けて、11月21日（金）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はブラックフライデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。

今回は、セール価格になっているお酒類をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに品切れになることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

→Amazon「お酒」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

お店の生ジョッキのように楽しめる「アサヒスーパードライ生ジョッキ缶」


スーパードライ

生ジョッキ缶 スーパードライ アサヒ ビール340ml24本 【フルオープン 生ビール】

5,317円 → 4,598円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



洗練されたクリアな味の辛口ビール。「アサヒ スーパードライ」


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 350ml×24本 辛口<生>

4,968円 → 4,497円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



どんな食事にも合う「サッポロ 生ビール 黒ラベル」


黒ラベル

サッポロ 生ビール 黒ラベル 350ml 缶 24本 ビール ケース買い

4,933円 → 4,480円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



旨味と飲みやすさが両立。キリンビールの「晴れ風」


晴れ風

晴れ風 キリン ビール350ml×24本 [飲食店での取扱い開始]

4,998円 → 4,478円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビールに近い味わいが楽しめて糖質70%オフ 。「キリン 淡麗グリーンラベル」


GREEN LABEL(グリーンラベル)

GREEN LABEL(グリーンラベル) キリン ビール350ml×24本 淡麗グリーンラベル 発泡酒 糖質70%オフ

4,028円 → 3,690円（8%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ビールが好きだけど、内臓脂肪が気になる人に


オールフリー

からだを想う オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,691円 → 2,503円（7%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



しっかりした麦の味わい。糖質0の「アサヒスタイルフリー<生>」


スタイルフリー

スタイルフリー アサヒビール 発泡酒 350ml×24本 糖質ゼロ

4,087円 → 3,690円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



甘くないから、どんな食事にも合う「氷結無糖 レモン」


氷結

氷結無糖 チューハイ350ml×24本 キリン レモン Alc.7％ レモンサワー 酎ハイ お酒 甘くない

3,498円 → 3,098円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ほのかな柑橘の香り。「こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー」


Suntory

こだわり酒場のタコハイ プレーンサワー 350ml 24本 チューハイ

3,338円 → 2,857円（14%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



爽やかな香りとしっかりすっぱい味わい「サッポロ 濃いめのレモンサワー」


濃いめのレモンサワー

サッポロ 濃いめのレモンサワー [ チューハイ 350ml×24本 ]

3,120円 → 2,786円（11%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



レモンの強い果実感。「サントリー ストロングゼロ ダブルレモン」


-196℃

サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]

4,387円 → 3,846円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



やわらかな香りとまろやかな味わいを堪能できる「ブラックニッカ」


Nikka

ブラックニッカ ウイスキー4000ml ブラックニッカ クリア 【ウイスキー 日本 】

4,582円 → 3,998円（13%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のセール商品


一番搾り糖質ゼロ

一番搾り糖質ゼロ キリン ビール350ml×24本

4,998円 → 4,498円（10%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


パーフェクトサントリービール

パーフェクトサントリービール PSB 350ml 24本 【糖質ゼロ】 [6缶包材なし] サントリー ビール 缶ビール モンドセレクション金賞受賞

4,599円 → 4,197円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


スーパードライ

スーパードライ アサヒ ビール 500ml 24本 【新・辛口 生ビール】

6,462円 → 5,874円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


オールフリー

オールフリー ノンアルコール ビール 350ml 24本

2,737円 → 2,502円（9%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


金麦

金麦 350ml 24本 [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]

3,980円 → 3,690円（7%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

→Amazon「お酒」のページはこちら

→「Amazon ブラックフライデー」はこちら

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も



キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、ポイントアップの対象になった方は自動的に抽選会へエントリーされ、最大100,000ポイントが当たるチャンスもあります。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります