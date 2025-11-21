「先発として成長できるタフさを見せた」佐々木朗希、球速に関する“懸念”は払拭　米メディア「終盤にチームを救うことができた」

佐々木朗希は来季先発に復帰する予定だ(C)Getty Images

　ポストシーズンではリリーフとして躍動したドジャース佐々木朗希について、米メディア『ClutchPoints』が特集記事を掲載した。

　同メディアは「ササキは先発として成長できるタフさを見せた」と伝え、「コントロールはまだ改善の余地があるものの、彼の球速に関する懸念は公式に払拭された。負傷者リスト入りする前の5月の最終登板では、ササキの速球は最高で96マイル（約154.5キロ）程度だった。しかし、フィリーズとのナ・リーグ地区シリーズのある時点では、彼の速球は100マイル（約161キロ）に達した」と説明した。

　記事では「ドジャースのフロントオフィスがササキを長期的なリリーフ投手またはクローザーと見なしている可能性は低く、2026年に先発ローテーションに復帰する可能性が高いだろう」と記した。デーブ・ロバーツ監督も来季は先発で起用していく方針を示している。

　佐々木がリリーフで成功を収めたことで、そこに留まるべきだと主張する人もいるが、「彼のシーズン終盤の配置転換は、彼が来シーズンなぜ効果的な先発投手になれるのかを正確に示していたとも言える」と指摘。

　当初は精神的なタフさについて疑問視されていたが「ササキは新しい役割を引き受けることで、シーズン終盤にチームを救うことができた」と評価していた。

　来季、開幕から背番号「11」がまっさらなマウンドに上がり、活躍する姿を期待できそうだ。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]