着るだけ → 即キレイ見え！【GU】大人の即戦力♡「優秀トップス」

さっと一枚着るだけできれい見えしそうなトップスは、忙しい朝に頼れる存在。【GU（ジーユー）】には、そんな「優秀トップス」が豊富にラインナップされています。シンプルで上品なデザインなら、着回しやすく大人コーデにも取り入れやすそう。今回はきれいめに着こなしやすいトップスを、スタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

細見えが叶いそうなリブトップス

【GU】「リブニットボタンスリーブプルオーバーZ」\2,490（税込）

ほどよいフィット感ですっきりと着られそうなニットトップス。フロントと両脇でリブの幅を変えたデザインによって「ボディラインをきれいに見せる」（公式サイトより）のだとか。袖口に並んだボタンが上品なアクセントになり、一枚で着てもサマになるデザイン。ジャケットなどのインナーとしても活躍してくれそう。

Iラインコーデで上品にスタイルアップ

リブトップスのピンクを使ったコーデ。全体を淡いトーンでまとめることで、やわらかく女性らしい印象に。リブトップスとナロースカートの組み合わせで縦のラインが強調され、スタイルアップも期待できそう。袖口のメタルボタンが、ほんのり華やかさをプラス。きれいめな雰囲気なので、お仕事コーデにもぴったりです。

華やかさをプラスしてくれるペプラムデザイン

【GU】「ペプラムニットプルオーバーQ」\2,490（税込）

ふんわりと揺れるぺプラムデザインが可愛らしいリブニットトップス。シンプルななかにも華やかさがあり、一枚で着映えしそうです。ウエスト部分の切り替えで、自然とメリハリのあるスタイルに。ほどよい丈感でパンツにもスカートにも合わせやすく、幅広いコーデに活躍してくれそう。

甘さを抑えた上品コーデ

甘さのあるペプラムデザインも、ストレートパンツを合わせれば大人っぽく引き締まった印象に。上品なネイビーのトップスとブラウンのパンツの組み合わせで、落ち着いた雰囲気に仕上がります。動くたびにふわっと揺れる軽やかなデザインと、後ろが少し長めになった裾で、気になるお腹やヒップまわりをさりげなくカバーできそうです。

writer：Natsumi.N