¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°(NWSL)¤Ï19Æü¤Ë2025Ç¯¤ÎNWSL¥¢¥ï¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ½÷»ÒÂåÉ½(¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¤Î21ºÐMF¾¾·¦¿¿¿´(¥Î¡¼¥¹¥«¥í¥é¥¤¥Ê¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸)¤ÏºÇÍ¥½¨MF¼õ¾Þ¤Î²÷µó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¾Þ¤Ï¡¢Áª¼ê¡¢´ÆÆÄ¤ä¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·èÄê¡£¾¾·¦¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÈºÇÍ¥½¨MF¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾¾·¦¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÁ´26»î¹ç½Ð¾ì(¤¦¤ÁÀèÈ¯24»î¹ç)¤Ç11¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤Î¹ç·×15ÆÀÅÀ´ØÍ¿¤È¡¢MF¤È¤·¤Æ¤Ï¥È¥Ã¥×¤Î¿ô»ú¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥¢¥¯¥·¥ç¥ó(¥´¡¼¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥¯¥·¥ç¥ó)¡×¤Ç¤â¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¥¯¥é¥¹¤Î13²ó¤òµÏ¿¤·¡¢·èÄêµ¡ÁÏ½Ð¤Î¿ô¤Ç¤âÆÍ½Ð¤·¤¿Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£10·î¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª½µ¤Î11·î¤Ë¤«¤±¤¿·î´ÖºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¡¢10·î17Æü¤Î¥Ù¥¤FCÀï¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î21ºÐ81Æü¤Ç¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼õ¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¾¾·¦¤Ï´î¤Ó¤òÇúÈ¯¡£¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤³¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢Í§¿Í¡¢²ÈÂ²¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ç¤·¤³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï19Æü¡¢º£·î²¼½Ü¤ËÄ¹ºê¤Ç¹Ô¤¦¥«¥Ê¥À½÷»ÒÂåÉ½Àï¤ËÎ×¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÈ¯É½¡£26¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¾¾·¦¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
