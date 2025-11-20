STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトでAぇ！groupの草間リチャード敬太（29）のグループ脱退を発表した。脱退は本日付け。

以下は同社が発表したコメント全文。

▼本日11月20日、弊社契約タレント 草間リチャード敬太が、東京簡易裁判所より略式命令（罰金10万円）を受けたことをご報告いたします。

この度は、ファンの皆様をはじめ、関係者の皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを謹んでお詫び申し上げます。

草間リチャード敬太の今後の活動ですが、本人と深く話し合った結果、所属するAぇ！groupから離れることとなりました。しかしながら、リチャードは、引き続き弊社契約タレントとしての活動は継続してまいります。

今は、本人の体調が一番大切なことであり、事務所としては、彼を全力で支えていく所存でございます。どうか皆さまも、ゆっくりと見守っていただけたら大変ありがたく思います。Aぇ！groupは、これから4人のメンバーとなりますが、引き続き、Aぇ！groupメンバー、草間リチャード敬太への変わらぬご支援いただけますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 2025年11月20日

株式会社STARTO ENTERTAINMENT

草間もコメントを発表。1年ほど前から心の病を患っていたことを明かし「メンバーや仕事関係でお世話になった方々、そして皆様が寄せてくださっていた期待、信頼、それらを自分の手で傷つけてしまったことが、何よりも苦しく悔しくてたまりません」と謝罪した。