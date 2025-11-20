この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

登録者10万人YouTuber・FP秋山ひろ、年末の控除額通知に「国が喜ぶのはあなたが無知なとき」本音と節税術を語る

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【今さら聞けない】年末に届く「控除額」のお知らせ…結局なにがお得なの？お得な控除の活用法も解説――登録者10万人YouTuberでファイナンシャルプランナーの秋山ひろ氏が、自身のYouTubeチャンネルで年末に届く控除額のお知らせハガキについて詳しく解説した。



動画の冒頭で秋山氏は「これ知らなかったら、国にいいように税金持ってかれる。」と強い警鐘を鳴らし、

「必ず理解して、うまく活用しようね」と視聴者に呼びかけた。



秋山氏はご自身の経験を踏まえながら、会社員や年金受給者が受け取る控除額のハガキについて、「僕も教員してる時は、事務の人に言われて『面倒だな』『どうせ出してもあんまり変わらん』そんな気持ちでギリギリに手続きしていた」と振り返る。



しかし「あなたがこの制度を理解していないほど、国は喜ぶ。なぜなら税金がいっぱい取れるからなんよ」と“無知のリスク”を指摘。

「しっかり理解しておけば、あなたの大切な税金を取り戻せるかもしれん」と強調した。



動画では、税金が決まる仕組みとして、収入からの経費控除、所得控除、税額控除など4つのステップを分かりやすく解説。



「一番破壊力のある節税は税額控除。しかし国はこれを使わせたくないから、使える人はすごく少ない」と言い、

「住宅ローン控除」や「ふるさと納税」の具体例も紹介した。



一方、年末に届く控除額のハガキには主に「所得控除」が関わることに注意を促し、「生命保険など、いわゆる民間保険の控除は最大12万円までだが、手数料が数十パーセントも保険会社の利益になっている。だから保険加入は慎重に、『マックス12万円の控除があるからといって飛びつくのは大間違い』」と率直な意見を述べた。

また医療費控除の重要性にも触れ、「10万円以上の医療費がかかった人は確定申告で申請しないと損。

国の『手間をかけさせない』仕組みの裏には、実は“使わないでほしい”本音がある」と、国の制度運用に鋭い視点を見せた。



最後には「お金のことは言葉も難しいし、よく分からないと感じても大丈夫。

分かりやすく解説していくから、一緒に学んでいこう。将来の不安もどんどん減っていくから頑張ろうね」

とエールを送り、動画を締めくくった。