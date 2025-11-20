½¬¶áÊ¿¤¬ºÇ¤â¶²¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¹â»Ô¼óÁê¤¬ÀÚ¤ê½Ð¤»¤ëŽ¢ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßŽ£¤Ø¤Î3¤Ä¤ÎÂÐ¹³¼êÃÊ
Ãæ¹ñ¤¬¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¹Ö¤º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
1¡¥WTOÄóÁÊ
°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¹ñºÝ¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¡¢WTO¡ÊÀ¤³¦ËÇ°×µ¡´Ø¡Ë¤ËÄóÁÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¡¢WTO¤ÎÊ¶Áè½èÍý¼êÂ³¤¤Ï¡¢¹µÁÊ¿³¤ËÅö¤¿¤ë¾åµé°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷¤ÎÇ¤Ì¿¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤¬µñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢Âè°ì¿³¤Î¥Ñ¥Í¥ë¡ÊÊ¶Áè½èÍý¾®°Ñ°÷²ñ¡Ë¤ËÁÊ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£¸½¤Ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅù¤«¤é¤ÎÄóÁÊ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬Å´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ßÀ½ÉÊ¤Ë²Ý¤·¤¿´ØÀÇ¤¬WTO¶¨Äê¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥Í¥ë¤Î·èÄê¤Ï¡¢¾åµé°Ñ°÷²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢³ÎÄê¤·¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ë¡ÊWTO¾åÇ§¤á¤é¤ì¤¿¼êÃÊ¤ò¹Ö¤¸¤ë¡Ë¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÁÊ¤¨¤¿¹ñ¤Ï¡¢¤¢¤ë¹ñ¤Î¹Ô°Ù¤¬WTO¶¨Äê¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ËÌÀÇò¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÌäÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¢Æþ¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢¿å»ºÊª¤Î°ÂÁ´À¤òÍýÍ³¤È¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£´ØÀÇ¤Ê¤É¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Á¥À¥ó¥Ô¥ó¥°Á¼ÃÖ¤Î¤è¤¦¤ÊÎã³°¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤ÆÆÃÄê¤Î¹ñ¤À¤±¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Æ°¿¢Êª¤Î¸¡±ÖÁ¼ÃÖ¤ä¿©ÉÊ¤Î°ÂÁ´À¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î¹ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÉÂµ¤¤ä´í¸±¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤òÁÀ¤¤·â¤ÁÅª¤ËÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¡£
¤³¤ì¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£À¯¼£ÅªÍýÍ³¤ÇÍ¢ÆþÀ©¸Â¤¹¤ë¤Î¤ÏWTO°ãÈ¿
ÇØ¸å¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÆ°µ¡¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ÂÁ´À¤ÎÌäÂê¤òÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤«¤é¤Î²ÌÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÀ©¸Â¤·¤¿¡£º£²ó¤âÆ±¤¸¥±¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸í¤Ã¤¿È¯¸À¤ò¤·¤¿¡×¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤À¤ÈÌÀ³Î¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢WTO¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯¼£Åª¤ÊÍýÍ³¤ÇÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤Ê»Ô¾ì¤ò»ý¤Ä¤Ê¤É·ÐºÑÅª¤Ë¶¯¤¤¹ñ¤Ï¡¢Â¾¤Î¹ñ¤Ë°Ò°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬´ØÀÇ¤ò»È¤Ã¤ÆÂ¾¹ñ¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤Î°ìÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾å½Ò¤ÎÅ´¹Ý¡¦¥¢¥ë¥ß´ØÀÇ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÏWTO°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÂçÆ¦¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Î»Ô¾ì¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤Ë¤Ï¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£WTO¤è¤ê¤â¼Â¸úÅª¤Ê¼êÃÊ
2¡¥TPP¤Î³èÍÑ
¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢ºÇ¶áÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëTPP¡Ê´ÄÂÀÊ¿ÍÎ·ÐºÑÏ¢·È¶¨Äê¡Ë¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£Âç¤¤Ê¼«Í³ËÇ°×¶¨Äê¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢²ÃÆþ¤·¤Ê¤¤¤È¹â¤¤´ØÀÇ¤ò²Ý¤µ¤ì¤ë¤Ê¤ÉÉÔÍø¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²ÃÌÁ¹ñ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£TPPÀ®Î©¸å¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤¬²ÃÌÁ¤·¡¢´Ú¹ñ¤â»²²Ã¤Î¸¡Æ¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤âÂæÏÑ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç²ÃÌÁ¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î²ÃÌÁ¤Ë¤ÏÏ«Æ¯¡¢´Ä¶¡¢Åê»ñ¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤áTPP¶¨Äê¤Î¸·¤·¤¤¿å½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹â¤¤¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´û²ÃÌÁ¹ñ¤Ï¿·µ¬²ÃÆþ¹ñ¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖWTO¶¨Äê¤È¤¤¤¦´ðÁÃÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Ë½¾¤ï¤Ê¤¤¹ñ¤Ï»²²Ã¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Í×µá¤òÃæ¹ñ¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ï½½Ê¬¤Ë²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñ¤ÏTPP¤È¤¤¤¦¼«Í³ËÇ°×·÷¤«¤éÇÓ½ü¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶²ÉÝ¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ÎTPP¶¨Äê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢WTO¶¨Äê¤Î½ç¼é¤òÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä¾¤Á¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢WTOÄóÁÊ¤è¤ê¤â¼Â¸úÅª¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤ÎWTO²ÃÌÁ¸ò¾Ä¤Ï15Ç¯¤Û¤É¤«¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÂæÏÑ¤è¤êÀè¤Ë²ÃÌÁ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Î¥á¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÎô¸å¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£Ãæ¹ñ¤è¤ê¤âÂæÏÑ¤Î²ÃÆþ¤òÀè¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦ÍÉ¤µ¤Ö¤ê¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤â¡¢°ì¤Ä¤ÎÊýË¡¤Ç¤¢¤ë¡£
3¡¥Ãæ¹ñ°Ê³°¤Î»Ô¾ì³«Âó
ÌäÂê¤Î¤è¤êº¬ËÜÅª¤Ê²ò·è¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤é¡¢¤ï¤¬¹ñ¤ÏÃæ¹ñ°Ê³°¤Î¿å»ºÊª»Ô¾ì¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¡£Ãæ¹ñ¤¬·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ï¡¢Áê¼ê¹ñ¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£ÆüËÜ¤¬Â¾¤Î»Ô¾ì³«Âó¤ËÀ®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤Î·ÐºÑÅª°Ò°µ¤Ï¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏµðÂç»Ô¾ì¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÍ¢ÆþÀ©¸Â¤Ë¤è¤ë·ÐºÑÅª°Ò°µ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÎÎã¤Ç¤¢¤ë¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î¿Ì¸»ÃÏ¤¬Ãæ¹ñ¤À¤È¤¤¤¦¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¼çÄ¥¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆ±¹ñ»º¤ÎµíÆù¤äÂçÇþ¤ÎÍ¢Æþ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¸¡±ÖÁ¼ÃÖ¤òÍýÍ³¤È¤·¤¿Á¼ÃÖ¤À¤Ã¤¿¡£
Í¢½ÐÀ©¸Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆÈÀêÅª¤Ê¶¡µëÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÍ¢½Ð¶Ø»ß¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ë¶È¡ÊMP¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤ÊËäÂ¢ÎÌ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹ÀºÀ½»ÜÀß¤ò³«È¯¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¹çÊÛ»ö¶È¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤È¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢´Ö¤Î½ÅÍ×¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó³ÎÊÝ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬Åª¶¨ÎÏ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÆÈÀêÅª¤Ê»Ô¾ì»ÙÇÛÎÏ¤òÊø¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î·ÐºÑÅª¡¦¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÍø±×¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ÍÍ¤Î¤³¤È¤òÃæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¹Ô¤¦¤Î¤À¡£
¢£¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¤ò½Ý¤Ë¤·¤¿°ãÈ¿¤¬²£¹Ô
WTO¡ÖSPS¶¨Äê¡×
´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤¬¡¢WTO¤Î¡Ö±ÒÀ¸¿¢Êª¸¡±ÖÁ¼ÃÖ¤ÎÅ¬ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¡ÊSPS¶¨Äê¡Ë¡×°ãÈ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤ÎÃæ¿È¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¶¨Äê¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢WTO¤¬¿©¤Î°ÂÁ´¤ÈËÇ°×¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¬Î§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¿©ÉÊ¡¦Æ°¿¢Êª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄÌ¤¸¤¿ÉÂµ¤¤äÉÂ³²Ãî¤Î¿¯Æþ¤òËÉ¤°¤¿¤áÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë±ÒÀ¸¿¢Êª¸¡±ÖÁ¼ÃÖ¡½¡½¤³¤ì¤òSPSÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦¡½¡½¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦¿ÈÂÎ¤Î°ÂÁ´¤ä·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÀµÅö¤Ê¼êÃÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¾Êý¡¢²æ¡¹¤Ï¡¢ËÇ°×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¤òÍ¢Æþ¤·¡¢¾ÃÈñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñºÝ¸ò¾Ä¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ØÀÇ¤¬°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤ÉÅÁÅýÅª¤Ê»º¶ÈÊÝ¸î¤Î¼êÃÊ¤¬»È¤¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤³¤ì¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆSPSÁ¼ÃÖ¤¬¹ñÆâÇÀ¶È¤ÎÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ËÇ°×¤Î¼«Í³²½¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤Ï¡¢ÊÝ¸îËÇ°×¤Î±£¤ìÌ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëSPSÁ¼ÃÖ¤ÎÀ©¸Â¡¦Å±ÇÑ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¢£SPSÁ¼ÃÖ¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë²Ê³ØÅªº¬µò
¿¿¤Ë¹ñÌ±¤ÎÀ¸Ì¿¡¦·ò¹¯¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿SPSÁ¼ÃÖ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ËÇ°×¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤é¤«¤Î¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¤ë¡£À¸Ì¿¡¦·ò¹¯¤ÎÊÝ¸î¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿¿Àµ¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÈËÇ°×À©¸Â¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Á¼ÃÖ¤È¤Î¶èÊ¬¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¿©¤Î°ÂÁ´¡×¤È¤¤¤¦Íø±×¤È¡Ö¿©ÉÊ¤ÎËÇ°×¡¦¾ÃÈñ¤ÎÍø±×¡×¤ÎÄ´ÏÂ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÆó¤Ä¤ÎÍ×ÀÁ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤¬¡¢1986Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¥¬¥Ã¥È¡¦¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¡¦¥é¥¦¥ó¥É¸ò¾Ä¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì1994Ç¯¹ç°Õ¤µ¤ì¤¿WTO¡¦SPS¶¨Äê¤Ï¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ò¡Ö²Ê³Ø¡×¤Ëµá¤á¤¿¡£²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤«¤Ê¤¤SPSÁ¼ÃÖ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
À¸Ì¿¡¦·ò¹¯¤Ø¤Î¥ê¥¹¥¯¡Ê´í¸±À¡Ë¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÅö³ºSPSÁ¼ÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤¬¼¨¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¹ñÆâ»º¶È¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¡Ö¥ê¥¹¥¯¿å½à¡×¤Ï³Æ¹ñ¤¬¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë
Á¼ÃÖ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÄê¤Î´í³²¡Ê¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ë¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ÈÈ¯ÉÂÎ¨¤Î´Ø·¸¤ò²Ê³ØÅª¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¡È¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¡É¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
È¯ÉÂÎ¨¤Ï¡¢10Ëü¿Í¤Ë1¿Í»àË´¤¹¤ë¤«¡¢100Ëü¿Í¤Ë1¿Í»àË´¤¹¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¤È¤·¤Æ¤È¤é¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¤òÀßÄê¤¹¤ë¤«¤Ï¡¢³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Î¼ç¸¢Åª¤Ê¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤òSPS¶¨Äê¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸ø½°±ÒÀ¸¾åÅ¬ÀÚ¤ÊÊÝ¸î¤Î¿å½à¡ÊAppropriate Level of Protection¡§ALOP¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£
¢£À¯¼£Åª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¹¥¯¿å½à¡×¤ÎÀßÄê
ALOP¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤¬À¯¼£Åª¡¢¹ÔÀ¯Åª¤Ë·èÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÀÝ¼èÎÌ¤ÈÈ¯ÉÂÎ¨¤ÎÂÐ±þ´Ø·¸¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎRA¡Ë¤«¤é¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµöÍÆÀÝ¼èÎÌ¤¬·èÄê¤µ¤ì¤ë¡£°ìÄê¤Î¥Ï¥¶¡¼¥ÉÀÝ¼èÎÌ°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤ÏSPSÁ¼ÃÖ¤ËÂ¾¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
ALOP¤È¤·¤Æ100Ëü¿Í¤Ë1¿Í»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤·¤«Ç§¤á¤Ê¤¤¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎALOP¢¡Ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢10Ëü¿Í¤Ë1¿Í»àË´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎALOP¡¡Ë¤è¤ê¤â¡Ê¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¤¬¿Þ¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡Ë¡¢¾¯¤Ê¤¤¥Ï¥¶¡¼¥ÉÀÝ¼èÎÌ¡Ê¿ÞÉ½1¤ÎÁ¼ÃÖ¢¡Ë¤·¤«µöÍÆ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¥ê¥¹¥¯¤Î¿å½à¡ÊALOP¡Ë¤ò¸·¤·¤¯¡ÊÄã¤¯¡Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¸·¤·¤¤SPSÁ¼ÃÖ¤¬ºÎ¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤Î¿©ÉÊ¤«¤é¥Ï¥¶¡¼¥É¤òÀÝ¼è¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿©ÉÊ¤´¤È¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ëÀÝ¼èÎÌ¤¬³ä¤ê¿¶¤é¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬¸Ä¡¹¤Î¿©ÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë°ÂÁ´À¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ë¡£
¢£½èÍý¿å¤ò¤á¤°¤ëÃæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÀ©¸ÂÁ¼ÃÖ¤ÎÌäÂêÅÀ
Ê¡ÅçÂè°ì¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î½èÍý¿å¤Ï¡¢WHO¤Î°ûÎÁ¿å¿å¼Á¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¥È¥ê¥Á¥¦¥àÇ»ÅÙ¤Î´ð½à¤Î7Ê¬¤Î1¡Ê1500Bq¡¿L¡Ë¤Ë´õ¼á¤µ¤ì¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ï¹ñºÝ´ð½à¤ò½ç¼é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÄä»ßÁ¼ÃÖ¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý¤Ï¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤ÏÀ¸Êª¤ÎÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²óÃæ¹ñ¤¬¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µû²ðÎà¤ÎÂÎÆâ¤Ë¼è¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿³¤ÍÎ¤Ç¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤Î°ìÉô¤¬ÂÎÆâ¤ÎÍµ¡Êª¤È·ë¹ç¤·¤Æ»ÄÂ¸¤·¡¢¤½¤ì¤òÀÝ¼è¤·¤¿¿Í¤Î·ò¹¯Èï³²¡ÊÈïÇú¡Ë¤¬¤É¤ì¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤¬ALOP¤ò¹â¤¯¡ÊÎã¤¨¤Ð¡¢1²¯¿Í¤Ë1¿Í»àË´¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¡ËÀßÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¡Ê¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¥È¥ê¥Á¥¦¥à¡ËÀÝ¼èÎÌ¤Î¿å½à¤ò¶Ë¤á¤ÆÄã¤¯ÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥ê¥¹¥¯¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¤·¤«¤·¡¢¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤Ï¼«Á³³¦¤Ë¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£
ÇÓ½Ð¸ý¤Ç1500Bq¡¿L¤Ë´õ¼á¤µ¤ì¤ÆÊü½Ð¤µ¤ì¤¿½èÍý¿å¤¬¤µ¤é¤Ë³¤ÍÎ¤Ç2000ÇÜ¤Ë´õ¼á¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤Û¤È¤ó¤É´Ä¶Ãæ¤Ë¤¢¤ë¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤È¶èÊÌ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ï¥¶¡¼¥É¤¬ÆÃÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬¤¢¤ë¡£
WTO¾åµé°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥ê¥¹¥¯¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢Ã±¤Ê¤ë²¾ÀâÅª¤Ê²ÄÇ½À¡¢ÍýÏÀÅª¤ÊÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤òÀÝ¼è¤·¤¿ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÀÝ¼è¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤È¤¤¤¦¥Ï¥¶¡¼¥É¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ëÈï³²¤¬¸½¼Â¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Îº¬µò¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¢£´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Î³¤»ºÊª¤âÍ¢Æþ¶Ø»ß¤Ë¤¹¤Ù¤
²¾¤Ë¥ê¥¹¥¯¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢SPS¶¨Äê¤Ï¡¢°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç°Û¤Ê¤ëALOP¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï×ó°ÕÅª¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ËÇ°×¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌ¤Þ¤¿¤Ïµ¶Áõ¤µ¤ì¤¿À©¸Â¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÊÂè5¾ò5¡Ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÏALOP¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤Ë¤è¤ë·ò¹¯Èï³²¤òÌäÂê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤ÏÆüËÜ»º¤Î¤ß¤Ë¹â¤¤¿å½à¤ÎALOP¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°Û¤Ê¤ë°·¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¡È×ó°ÕÅª¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¤¯ALOP¤òÃ£À®¤Ç¤¤ëÊ£¿ô¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤È¤é¤ì¤¿Á¼ÃÖ¤¬Â¾¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ê¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÏËÇ°×À©¸ÂÅª¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡ËÁêÅö¤ËËÇ°×À©¸ÂÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÊÂè5¾ò6¡Ë¡£
ALOP¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢SPSÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Æ±°ì¤Þ¤¿¤ÏÆ±ÍÍ¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤ë²ÃÌÁ¹ñ¡¦ÃÏ°è´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢×ó°ÕÅª¤Þ¤¿¤ÏÉÔÅö¤Êº¹ÊÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡ÊÂè2¾ò3¡Ë¡£
¡ÊÆ±°ì¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡ËÊ¡Åç¼þÊÕ¤Î¿å°è¤È¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆüËÜ¤Î³¤°è¤ò´Þ¤á¤¿¿å»ºÊªÁ´¤Æ¤òÍ¢Æþ¶Ø»ß¤¹¤ëº¬µò¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£Ê¡Åç¼þÊÕ¤Î¿å°è°Ê³°¤ÎÆüËÜ¤Î³¤°è¤ÈÀÜ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤Ê¤É¡¢Æ±°ì¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¿å°è¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤òÀ©¸Â¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¡ÊÆüËÜ¤ÈÈæ³Ó²ÄÇ½¤È»×¤ï¤ì¤ë¾ò·ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ËÆüËÜ¤è¤êÂ¿ÎÌ¤Î¥È¥ê¥Á¥¦¥à¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¼þÊÕ¤Ç¤È¤ì¤¿¿å»ºÊª¤ÎÎ®ÄÌ¤ò¶Ø»ß¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£Í¢Æþ¶Ø»ß¤È¤¤¤¦ÁêÅö¤ËËÇ°×À©¸ÂÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐALOP¤ÏÃ£À®¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ò¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÀâÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÊ¬¤¬°¤¤¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¤í¤¦¡£
----------
»³²¼ °ì¿Î¡Ê¤ä¤Þ¤·¤¿¡¦¤«¤º¤Ò¤È¡Ë
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´
1955Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£77Ç¯ÅìµþÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢ÇÀÎÓ¾ÊÆþ¾Ê¡£82Ç¯¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¤Ë¤Æ±þÍÑ·ÐºÑ³Ø½¤»Î¡¢¹ÔÀ¯³Ø½¤»Î¡£2005Ç¯ÅìµþÂç³ØÇÀ³ØÇî»Î¡£ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¥¬¥Ã¥È¼¼Ä¹¡¢²¤½£Ï¢¹çÆüËÜÀ¯ÉÜÂåÉ½Éô»²»ö´±¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÃÏ°è¿¶¶½²ÝÄ¹¡¢ÇÀÂ¼¿¶¶½¶ÉÀ°È÷ÉôÄ¹¡¢Æ±¶É¼¡Ä¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£08Ç¯ÇÀÎÓ¿å»º¾ÊÂà¿¦¡£Æ±Ç¯·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¡¢2010Ç¯¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥Ð¥¿¡¼¤¬Çã¤¨¤Ê¤¤ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶¨¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÇÀ¶È¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î·ÐºÑ³Ø¡Ù¡Ø¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¿©¤ÈÇÀ¡×¤Î¼ø¶È¡Ù¡Ê¤È¤â¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤¬µ²¤¨¤ë¡ª À¤³¦¿©ÎÁ´íµ¡¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Î¸¦µæ ½±¤¤Íè¤ë¿©ÎÁÅÓÀä¤Ë¤É¤¦È÷¤¨¤ë¡Ù¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£¶á´©¤Ë¡Ø¥³¥á¹âÆ¤Î¿¼ÁØ JAÇÀ¶¨¤Î°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤¿¸ºÈ¿¤ÎÂçºá¡Ù¡ÊÊõÅç¼Ò¿·½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¸¦µæ¼ç´´ »³²¼ °ì¿Î¡Ë