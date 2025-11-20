吉岡里帆、ちょっぴり切ないクリスマスの思い出「カップルで見る方が多いんですよね」

11月20日、日本テレビ系『ZIP！』に、吉岡里帆がVTR出演。切なかったクリスマスの思い出を振り返った。

番組では今回、東京・丸の内のツリー点灯式に登場した吉岡にインタビューを実施した。

この中で、“理想のクリスマスの過ごし方は？”を聞かれると、吉岡はサンタクロース村があるフィンランドで過ごしたいとして、「23日とかにフィンランドに前乗りして、で、24日の朝、起きたら雪景色みたいな。深呼吸したら白い息がはぁ〜って出て、パッて振り返ったら、もみの木があって『さてどんな1日にしようかな？』って思うみたいな。夢のシチュエーションですね」と語った。

しかし、日本での“切ない思い出”があるといい、「六本木の辺りとか結構イルミネーションやってるじゃないですか。カップルで見る方が多いんですよね。ふらっと（イルミネーションを見る）行列に入っちゃったことがあって、その行列から戻れなくなって、気付かれたくなくて、下を向いてたまにチラッて見てました。強制イルミネーション」と苦笑いしていた。